По итогам двух этапов конкурса на пост мэра Воронежа претендуют действующий глава города Вадим Кстенин и топ-менеджер «Аксиомы» Александр Овсянников

По итогам двух этапов конкурса по отбору кандидатур на пост главы Воронежа для голосования в гордуму отобраны два кандидата: действующий мэр облцентра Вадим Кстенин и заместитель гендиректора местного застройщика «Аксиома» Александр Овсянников. Об этом рассказал член конкурсной комиссии, заместитель председателя гордумы Олег Черкасов. Избрание депутатами главы Воронежа состоится в течение 30 ближайших дней, отметил он.

«По итогам проведения первого этапа конкурсной комиссией, исходя из анализа предоставленной кандидатами документов, было принято решение о допуске всех шестерых кандидатов ко второму этапу конкурса. На втором этапе было проведено тестирование кандидатов, заслушаны их программы по развитию города, а также дана оценка их профессиональным навыкам. По каждой из данных позиций кандидатам выставлялись баллы, которые потом суммировались»,— рассказал господин Черкасов.

На должность главы города претендовали шесть кандидатов. Последним 31 января заявление направил временно не работающий Александр Дудченко, по итогам конкурсных процедур он получил меньше всех — 140 баллов. Также помимо Вадима Кстенина (320 баллов) и Александра Овсянникова (306 баллов) в конкурсе участвовали замгендиректора по развитию одного из крупнейших в регионе застройщиков, ДСК, Сергей Крючков (256 баллов), руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев (278 баллов) и общественник Илья Наумов (150 баллов). Текущие полномочия Вадима Кстенина заканчиваются 4 апреля.

Мария Старикова