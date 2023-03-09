CNN: 2000 бойцов с «Азовстали» остаются в тюрьме в ДНР

В тюрьме в селе Оленовка в Донецкой народной республике остаются около 2000 украинских военных с завода «Азовсталь», сообщает CNN со ссылкой на источник. Народный депутат Украины Александр Ковалов, участвовавший в обмене пленными с российской стороной, заявил, что работает над тем, чтобы вернуть пленных бойцов.

«Они требуют помощи, они просят ее через своих родственников. Мы планируем и делаем все, чтобы добраться до них»,— рассказал он телеканалу. Господин Ковалов добавил, что быстро передал большую часть переговоров по «Азовстали» «представителям украинской разведки», другие подробности он не привел.

20 мая 2022 года на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе сдались остатки украинского гарнизона, большая часть из которых состояла в полку нацгвардии «Азов» (признан в России террористическим и запрещен). По данным Минобороны, их было 2439 человек. В июне прошлого года президент Украины Владимир Зеленский признавал, что в плен сдались около 2,5 тыс. украинских военных с «Азовстали». Тогда он говорил, что власти работают над их возвращением.

29 июня 2022 года Москва и Киев провели обмен пленными в формате «144 на 144», среди обменянных были и бойцы «Азова». Против их выдачи выступали в Госдуме. Ее спикер Вячеслав Володин уверял, что меняют только «тяжелораненых и неспособных участвовать в боевых действиях». Источник ТАСС сообщал, что в июне в Россию этапировали офицеров разных украинских подразделений, в том числе «Азова», и часть из них содержится в московском СИЗО «Лефортово». ФСИН это отрицала.

Россия и Украина с тех пор продолжают регулярно обмениваться пленными. В частности, в феврале 2023 года был осуществлен обмен «101 на 101», и в числе освобожденных украинских военнослужащих были бойцы ВСУ, воевавшие на «Азовстали».

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Лаура Кеффер