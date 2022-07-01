Обмен особого назначения

Минобороны РФ в четверг подтвердило информацию о проведенном на Украине обмене пленными в формате «144 на 144». В Киеве накануне сообщили, что среди обменянных были и 43 бойца полка «Азов», которых в России называют «неонацистами». Этот факт вызвал негодование в Госдуме, где ранее предлагали «запретить обмен нацистских преступников». Спикер Вячеслав Володин в ответ заверил, что меняют только «тяжелораненых и неспособных участвовать в боевых действиях».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

О том, что 29 июня на Украине «состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих», сообщил 30 июня представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Подчеркнув, что это произошло «по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ», генерал добавил, что «все освобожденные — раненые или тяжелораненые», но других подробностей не привел.

Зато их огласило накануне Главное управление разведки Минобороны Украины. По его данным, среди обменянных военнослужащих были 95 человек, оборонявшихся в Мариуполе на заводе «Азовсталь», в том числе 43 бойца «Азова». «Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей»,— говорится в пресс-релизе, где этот обмен назван крупнейшим с 24 февраля.

Вечером 29 июня факт обмена украинских пленных на «бойцов ДНР и РФ» подтвердил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он признал, что «несколько» из переданных Украине людей — «рядовые националистических батальонов», и уточнил, что «их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями».

Отметим, что ранее в Донбассе говорили о желании отдать бойцов «Азова» под «международный трибунал», а глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявляла “Ъ”, что устав для него уже готовится. Примечательно также, что за несколько часов до обмена Верховный суд РФ, рассматривающий ходатайство Генпрокуратуры о признании полка «Азов» террористической организацией, без объяснения причин перенес заседание на 2 августа.

Сообщение об обмене вызвало негодование у части российских депутатов. Как напомнил в начале пленарного заседания Госдумы 30 июня Сергей Обухов (КПРФ), в мае спикер Вячеслав Володин заявил, что нацистские преступники не должны подлежать обмену, и поручил профильным комитетам проработать вопрос о запрете подобных обменов. Сейчас же по украинским каналам показывают, как с «радостью и торжеством» встречают из плена «азовцев», посетовал коммунист. Он также предложил организовать встречу «наших бойцов, освобожденных из плена». Господин Володин с этой идеей согласился, а по поводу обмена заверил, что «обменивают на очень тяжелораненых, тех, кто находится в таком состоянии, что правильно их взять и передать, обменяв на наших ребят».

Спикер также выразил недовольство вынесением этой темы на публичное обсуждение и поручил главам комитетов по обороне и безопасности «проводить встречи с депутатами по запросам и объяснять, что происходит». Позже в своем Telegram-канале он отметил, что «по каждому участнику "Азова" ведутся предметные следственные мероприятия» и тех, у кого «руки в крови», ждет суд. Председатель Думы также сообщил, что «киевский режим намеренно публикует дезинформацию, чтобы подчеркнуть свои псевдопобеды», и призвал «не лить воду на вражескую мельницу».

Напомним, с предложением принять постановление, запрещающее обмен «нацистских преступников», на заседании Думы 17 мая выступил член фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Анатолий Вассерман. Так он отреагировал на заявления Киева о намерении обменять сдавшихся в Мариуполе 265 украинских военных. Вечером того же дня глава комитета по обороне Андрей Картаполов предложил включить в план работы 18 мая подготовленный по поручению спикера проект постановления, но этого так и не произошло. Источники “Ъ” в «Единой России» назвали это предложение «несвоевременным», а собеседник “Ъ” в администрации президента пояснил, что депутаты «выступили в верном русле», но «слегка поторопились».

Депутат Дмитрий Кузнецов (СРЗП) считает, что история с обменом выявила проблему коммуникации власти с населением. «Мы, по сути, от главного управления разведки Украины узнаем новости про обмен "азовцев",— заявил он “Ъ”.— Такое впечатление, что наши власти просто не смогли отстроить качественную эффективную работу по общению с собственным населением. Граждане ждут уважения, чтобы им рассказывали новости и к их мнению прислушивались». Недовольство депутатов вызвано тем, что никто ничего не сказал, согласен господин Обухов. «Сначала заявляют, что они нацисты, а теперь оказывается, что там есть хорошие и плохие. А где гарантии, что те хорошие? Гражданскому обществу ничего не объясняют»,— сказал коммунист “Ъ”.

Тема непубличных обменов поднималась и ранее, в том числе в связи с историей украинского волонтера-медика Юлии Паевской с позывным Тайра, после ее пленения в России и в Донбассе давали понять, что считают ее влиятельным лидером украинских националистов и не сомневаются в наличии оснований для привлечения к уголовной ответственности. Об обмене Юлии Паевской 17 июня рассказал президент Украины Владимир Зеленский. После этого некоторые Telegram-каналы утверждали, что Тайру якобы без санкции российских властей обменяли на сына чеченского чиновника. Глава Чечни Рамзан Кадыров эти слухи категорически опроверг, пригрозив их распространителям уголовной ответственностью.

Кирилл Кривошеев, Мария Макутина