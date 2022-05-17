Азов встал и пошел

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Один из самых затяжных эпизодов российской специальной военной операции на Украине близок к развязке. Минобороны РФ объявило о начале сдачи в плен украинских военных и бойцов подразделения «Азов», заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Информацию подтвердили в Киеве, назвав это «гуманитарной операцией», результатом которой будет обмен пленными. В Москве такую трактовку оспаривают. Напротив, в Госдуме активно выступают против обмена «азовцев». В любом случае каждая сторона трактует события в Мариуполе в свою пользу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С территории завода «Азовсталь» украинских бойцов вывезли в Донецкую народную республику

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters С территории завода «Азовсталь» украинских бойцов вывезли в Донецкую народную республику

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

«Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения "Азов" и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе»,— заявил во вторник утром представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, «за прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый». Господин Конашенков добавил, что «все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовска Донецкой народной республики». Из украинских СМИ и российских Telegram-каналов известно, что здоровых пленных отвезли в населенный пункт Еленовка, который также находится на территории ДНР.

Во вторник вечером СМИ сообщили, что с территории «Азовстали» выехали семь автобусов со сдавшимися в плен.

Договоренность о выходе бойцов с «Азовстали» была достигнута в результате переговоров российских военных с представителями украинских военнослужащих в понедельник днем. После этого был открыт гуманитарный коридор, а украинская сторона разминировала подходы к подвалам завода, где больше месяца укрывались бойцы и гражданское население. Напомним, что операция по эвакуации детей, женщин и стариков с «Азовстали» была завершена 7 мая при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста. В решении вопроса с военными обошлось без прямого участия этих структур.

Во вторник в Кремле отметили: президент РФ Владимир Путин ранее гарантировал, что со сдавшимися в плен военнослужащими будут обращаться в соответствии с международными конвенциями.

«Тема освобождения боевиков и военных, которые засели на территории “Азовстали”, поднималась в ходе многих телефонных разговоров президента со стороны его собеседников, а также в ходе личных контактов»,— сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выход раненых с «Азовстали» примером того, что Москва всегда готова решать гуманитарные вопросы в ходе боевых действий на Украине.

Вместе с тем на Украине выход бойцов с «Азовстали» сдачей в плен не называют. Командир «Азова» Денис Прокопенко еще в понедельник вечером заявил, что «в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа». Он также добавил, что выполнение поставленной задачи и сохранение максимально возможной численности личного состава — «это и есть высшая планка управления войсками».

Суть упомянутой господином Прокопенко задачи пояснила на следующий день замминистра обороны Украины Анна Маляр: «Благодаря обороне, которые осуществляют защитники Мариуполя, была не допущена переброска противником группировки — около 20 тыс. личного состава… И главное — оборона Мариуполя дала нам критически важное время для создания оборонительных рубежей, формирования резерва и других очень важных действий военной операции».

А вице-премьер Украины Ирина Верещук назвала произошедшее на заводе «Азовсталь» «гуманитарной операцией» и добавила, что она продолжается. При этом госпожа Верещук написала только об «эвакуации» 52 тяжелораненых (цифра расходится с указанной Минобороны РФ). «После стабилизации их состояния мы их обменяем на русских военнопленных»,— написала она в своем Telegram-канале. О судьбе остальных вышедших с завода Ирина Верещук не упомянула, как и о том, что будет с теми, кто остался на «Азовстали».

Выступил по теме и президент Владимир Зеленский. «Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек»,— сказал он, видимо предвосхищая мнение тех, кто может воспринять сдачу бойцов в плен как поражение.

Такое мнение, в частности, высказал журналист и один из членов делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш. «Вынужденную сдачу в плен пытаются подать как победу. А ведь это не победа. Это вынужденный шаг для спасения жизней людей, который не гарантирует им ни безопасности, ни свободы. Напоминаю: их вывезли на территорию, контролируемую врагом!» — написал он в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Господин Гармаш также подчеркнул, что с российской стороны об обмене украинских военных никто не говорит.

Действительно, в Москве официально о планах обмена пленными не сообщали. Более того, во вторник в Госдуме РФ подняли вопрос о запрете обмена «азовцев» на пленных россиян. «Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом»,— заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и поручил подготовить думскому комитету по обороне проект соответствующего постановления. Одновременно Генпрокуратура РФ потребовала признать «Азов» террористической организацией и запретить его деятельность в России. Верховный суд планирует рассмотреть это требование 26 мая. В случае его одобрения за сам факт участия в деятельности подразделения «Азов» бойцам будет грозить от 10 до 20 лет тюрьмы (в соответствии со ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ), а за создание структуры — пожизненное заключение. Однако в примечании к статье сказано: если лицо добровольно прекратило участие в этой организации и не совершало иных преступлений, то его уголовное преследование прекращается.

Отметим, что пока инициатива еще не одобрена, а соответственно, неприменима к уже сдавшимся в плен. По словам юристов, она рассчитана на будущее, учитывая популярность «Азова» на Украине и его боеспособность. В любом случае все сдавшиеся в плен проходят процедуру фильтрации и проверки. В Следственном комитете РФ сообщили, что «в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате “Азовсталь”». По данным “Ъ”, пока они будут проходить в рамках следственных действий в качестве свидетелей.

Марианна Беленькая, Николай Сергеев