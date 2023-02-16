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Коммерсантъ FM
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обновлено 19:17

101 российский военнослужащий возвращен в результате обмена

Минобороны сообщило, что сегодня, 16 февраля, в результате переговоров с территории Украины возвращен 101 военнослужащий РФ. Украина вернула 100 военных и одного гражданского, заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.

Ведомство подчеркнуло, что в плену бойцам грозила смертельная опасность. Их отправят в Москву для лечения и реабилитации. «Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь»,— добавили в оборонном ведомстве.

Предыдущий обмен прошел 4 февраля. Тогда Россия вернула себе 63 военных, в том числе лиц «чувствительной категории». Украина сообщила о возвращении 116 человек. Посредниками в переговорах были власти Объединенных Арабских Эмиратов.

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