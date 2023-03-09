Цены на газ в Европе опустились ниже $450 за 1 тыс. куб. м впервые с июля 2021 года

Стоимость газа в Европе во время биржевых торгов опустилась ниже $450 за 1 тыс. куб. м впервые с июля 2021 года. Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $443 за 1 тыс. куб. м, или €40,6 за 1 МВт•ч.

В начале марта уровень запасов газа в европейских хранилищах опустился ниже 60%. В апреле Евросоюз (ЕС) намерен объявить тендер на поставку газа. К июню планируется заключить первые контракты с поставщиками из США, Африки и Ближнего Востока.

Об энергетических проблемах ЕС — в материале «Ъ» «Цены на газ страх потеряли».

Лаура Кеффер