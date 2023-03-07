ЕС к апрелю сформирует картель для закупок газа

Евросоюз (ЕС) в апреле намерен объявить тендер на поставку газа, заявил зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович. К июню планируется заключить первые контракты с поставщиками из США, Африки и Ближнего Востока. По предварительным подсчетам, общий спрос ЕС и трех соседних стран составит 24 млрд куб. м в течение следующих трех лет.

В интервью Bloomberg господин Шефчович сказал, что необходимо «переломить экономическую ситуацию в Европе». «Я считаю, что мы создаем новую систему, которая усилит конкуренцию, привлечет новых поставщиков и снизит цены на энергоносители. С тех пор как мы начали это мероприятие, международные поставщики проявили огромный интерес»,— уверяет он.

ЕС откроет регистрацию на энергетической платформе для компаний 15 марта, а через пару дней объявит централизованного закупщика и агентов. Первые будут «агрегировать спрос, искать наилучшие предложения от поставщиков и заключать контракты с конечными потребителями». Агенты будут выступать посредниками в сделках, а также будут предлагать вспомогательные услуги, в том числе транспортировку.

«Основным преимуществом является то, что мы как бы открываем большой рынок для малых и средних компаний, которые в противном случае не смогли бы купить часть СПГ или связаться с крупной энергетической компанией»,—пояснил зампред ЕК. Он добавил, что заинтересованность в сотрудничестве выразили более 50 компаний со всего мира.

Планируется, что после первого тендера ЕС будет регулярно организовывать дополнительные совместные закупки газа, чтобы обеспечить его достаточное количество в Европе. Я категорически против любой самоуспокоенности или ощущения, что трудные времена прошлого года остались позади, потому что мы не знаем, что готовит нам этот год»,— отметил Марош Шефкович.

В октябре 2022 года ЕК предложила ряд мер по сдерживанию цен на газ в Европе. В числе предложений — ввести динамическое ценообразование на газ. Также предлагалось обязать страны ЕС делиться газом друг с другом в случае ЧП. Эти меры не получили одобрения всех стран, но в том же месяце премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сообщил, что ЕС рассматривает возможность создания картеля для закупок газа.

Подробности — в публикации «Ъ» «Европа переписывает формулу газа».

Лаура Кеффер