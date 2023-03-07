Цены на газ страх потеряли

Завершение календарной зимы и скорое окончание отопительного сезона в Европе дало местным политикам повод подчеркнуть то, как ловко им удалось избежать энергетического кризиса, несмотря на почти полное отсутствие поставок российского газа. Канцлер Германии Олаф Шольц 5 марта даже выражал удивление тем, «с какой легкостью» стране, которая прежде получала половину газа из России, удалось обойтись без этих поставок. «И не произошло того, чего некоторые ожидали: в Германии нет экономического кризиса, нет нехватки газа или чего-то подобного»,— заявил он в интервью CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Более того, цены на газ в Европе к началу марта упали ниже $500 за 1 тыс. кубометров — до самого низкого уровня с августа 2021 года. Такой результат стал возможен благодаря огромным усилиям европейских компаний по накоплению запасов газа в хранилищах летом 2022 года по крайне высоким ценам, сокращению потребления (из-за высоких цен), приходу в Европу большого количества грузов СПГ (из-за высоких цен), а прежде всего — благодаря исключительно теплой погоде. По данным европейской климатической службы Copernicus, осень 2022 года стала третьей наиболее теплой в Европе за последние как минимум 30 лет, декабрь — седьмым, а январь 2023 года — третьим. Проще говоря, европейским политикам сильно повезло.

Благодаря теплой зиме запасы газа в европейских хранилищах на начало марта составляют около 64 млрд кубометров, что примерно на 30 млрд кубометров больше, чем год назад. Из-за таких высоких запасов рынок больше не ожидает дефицита газа, и стоимость фьючерсов с поставкой в четвертом квартале 2023 года всего на 15% превышает текущие котировки.

Как само собой разумеющееся предполагается, что поставки СПГ в Европу останутся такими же высокими, как в 2022 году, хотя цены на спотовые партии СПГ в ЕС уже ниже, чем в Азии. Также предполагается, что потребление газа в Европе в этом году не вырастет, хотя уже нет прошлогодних высоких цен, которые его сдерживали. Наконец, не учитывается возможность прекращения поставок российского газа, который все еще в заметных объемах поступает в Австрию и Италию транзитом через Украину.

Теплая зима замаскировала энергетические проблемы Европы, но едва ли решила их. В 2021 году «Газпром» поставил в ЕС более 140 млрд кубометров газа, в 2022 году — около 60 млрд кубометров, а в этом году, вероятно, поставки упадут до 22–25 млрд кубометров. Чтобы даже частично заместить эти объемы, Европа вынуждена будет и дальше предлагать более высокие цены на СПГ, чем другие регионы. А любые аномалии, которые могут повлиять на заполнение ПХГ — от погоды до технических аварий,— вызовут к жизни призраки ценовой волатильности 2022 года.