Уровень запасов газа в европейских хранилищах опустился ниже 60%

Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) стран Евросоюза опустились до 59,57%, что на 0,44 п.п. ниже предыдущих газовых суток, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. По состоянию на 3 марта общий объем газа в ПХГ составлял около 65 млрд куб. м.

Уровень заполненности ПХГ в Евросоюзе примерно на 20 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за прошедшие пять лет. В отопительном сезоне 2021/22 года показатель заполненности опускался ниже 60% уже 15 декабря.

3 февраля цены на газ в Европе впервые за 18 месяцев завершили торговую сессию на уровне ниже $500 тыс. куб. м. Всего по результатам зимнего периода цена на газ в европейских странах снизилась в три раза, до $515 за 1 тыс. куб. м. Сокращение стоимости топлива произошло на фоне аномально теплой зимы в Европе.

Милена Костерева