Движение на погранпереходе «Верхний Ларс» временно закрыто из-за непогоды

Движение для всех видов транспортных средств через пункт пропуска «Верхний Ларс» на выезд из России запрещено из-за ухудшений погодных условий и невозможности обеспечения безопасного проезда. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Северной Осетии.

Запрет действует с 06:00 мск 5 марта до особого распоряжения. «Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельное рекомендует участникам движения планировать свое передвижение в соответствии со складывающейся обстановкой»,— добавили в пресс-службе.

Олеся Павленко