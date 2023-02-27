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Коммерсантъ FM
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ЦЕРН знает что

Европа установила новые правила публикации статей с участием ученых из России и Белоруссии

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) определилась с тем, как использовать работы ученых из России и Белоруссии. Напомним, в прошлом году зарубежные научные журналы не смогли опубликовать более ста статей об исследованиях в ЦЕРН, поскольку ряд ученых выступали против указания российских коллег в качестве соавторов. Теперь европейская организация решила указывать российских и белорусских ученых, но без аффилиации с институтами РФ и РБ. Минобрнауки России видит в этом стремление ЦЕРН «избежать политизации международного научного сотрудничества».

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Четыре крупнейшие научные коллаборации ученых (ALICE, ATLAS, CMS и LHCb) Большого адронного коллайдера (БАК) приняли решение, как поступить с публикациями ученых из России и Белоруссии. Об этом “Ъ” рассказали несколько российских ученых — участников этих экспериментов; позднее их слова подтвердили в самой ЦЕРН.

Напомним, ранее The Guardian сообщала, что в ЦЕРН некоторые ученые выступают против указания российских исследователей в качестве соавторов их научных работ. Профессор НИУ ВШЭ Федор Ратников (работает над экспериментом LHCb в ЦЕРН) уточнил в беседе с “Ъ”: основная проблема была в аффилиации российских ученых с вузами и научными организациями, чье руководство публично поддержало решение президента Путина ввести войска на территорию Украины. Многие западные ученые посчитали это неприемлемым и не хотели, чтобы такие научные организации как-то ассоциировались с их публикациями.

«Когда в коллаборации готова статья, то она посылает ее в журнал и в arXiv — сайт, на котором выкладываются препринты научных статей,— рассказывает господин Ратников.— С ходу решения, как указывать авторов из России, найти не смогли. Поэтому в прошлом году коллаборации посылали их в arXiv, где они размещались без указания именного авторства, и в журнал. Там их рецензировали, но придерживали публикацию до разрешения проблемы с авторством». По словам ученого, в итоге новые статьи с участием россиян, написанные после начала боевых действий на Украине, весь прошлый год не публиковались в журналах. Однако тексты, которые были написаны и приняты журналами до 24 февраля 2022 года, все же выходили.

Публикации в журналах важны тем, что их отсматривают, рецензируют, они проходят фильтр качества, поясняет Федор Ратников: «Качество статей от коллабораций всегда высокое, и нет в этом сомнений, поэтому с точки зрения научной значимости публикация в arXiv ничем не хуже. Но публикации в журналах существенны там, где есть формальные требования. Например, для отчета фонду по использованию денег. Статьи — мерило научного результата».

Директор Объединенного института ядерных исследований (около 50 его сотрудников задействованы в экспериментах на БАК) Григорий Трубников уверяет, что отсутствие публикаций не было существенной проблемой по отчетности для российских фондов и агентств. Он напоминает, что в прошлом году требования по публикациям в зарубежных изданиях были смягчены или вовсе отменены правительством РФ. Таким образом, пауза со статьями затронула лишь молодых ученых, которым необходимы публикации для защиты кандидатских диссертаций. В итоге защиты приходилось переносить, признает господин Трубников: «Может, человек планировал защититься и податься на более высокую позицию или же переехать работать в другой центр. Поэтому семь потраченных месяцев, конечно, сказались на конкретных человеческих судьбах».

Обсуждения, как именно указывать авторов из России и Белоруссии, шли за рубежом практически весь прошлый год. «Часть коллабораций говорили, что нужно указывать аффилиацию. Часть — что если уж не указывать аффилиации, то тогда у всех,— рассказывает Григорий Трубников.— Это, на мой взгляд, было бы самое справедливое решение. Так, например, сделали в японской организации KEK. Они приняли решение в отношении всех ученых не указывать аффилиацию, а оставить просто фамилии».

В ЦЕРН же решили, что все публикации будут содержать полный список авторов и их ORCID (международный идентификатор, уникальный код ученого). Однако для авторов, связанных с российскими или белорусскими институтами, вместо принадлежности к организации будет написано: «Аффилирован с институтом (или международной лабораторией), на который распространяется соглашение о сотрудничестве с ЦЕРН». Таким образом, названия российских и белорусских научно-исследовательских институтов и финансирующих организаций не будут опубликованы в авторском листе, сообщили “Ъ” в ЦЕРН. Все остальные институты, которые представляют исследователи из других стран, будут указываться. Полный список авторов, включая все институтские принадлежности, будет предоставлен журналу в закрытом формате для анализа и исторической записи.

Сейчас коллаборации еще работают над некоторыми техническими аспектами, но вскоре начнут применять это решение и снова публиковаться в журналах, говорят в ЦЕРН. Новое правило распространяется более чем на 100 статей, которые были приняты журналами, но еще не опубликованы; такое же количество научных текстов было отправлено на рассмотрение, но вердикт по ним редакции журналов еще не вынесли. В ЦЕРН добавляют, что решение коллабораций распространяется на все статьи, которые будут написаны до конца 2024 года. В прошлом июне, напомним, совет ЦЕРН решил не продлевать сотрудничество с Россией и Белоруссией после 2024 года.

«Мы принимаем это решение как данность,— говорит Григорий Трубников.— Мы не можем соглашаться или не соглашаться, потому что это мнение большинства. Мы продолжаем работать, и наша задача — доказывать миру, что наука может сближать народы. На мой взгляд, и Россия должна оставаться в ЦЕРН, и флаг убирать нельзя. Поскольку Россия участвует там с 1960-х годов. И тот вклад деньгами, ресурсами и человеческим интеллектом, который сделан за почти 60 лет, перечеркивать неправильно и несправедливо».

Федор Ратников положительно относится к тому, что статьи начнут выходить. «И рад, что никакие экстремальные варианты не прошли,— подчеркивает он.— Были обсуждения, чтобы вообще убрать из списка российских ученых и не дать им публиковаться по экспериментам». Впрочем, говорит он, если бы все ученые публиковались без указания аффилиаций, то ситуация была бы менее дискриминационной: «А так все равно российские и белорусские ученые выделяются на фоне всех остальных».

Ведущий эксперт центра международного взаимодействия и партнерства Mega Science НИТУ МИСИС, член коллаборации LHCb в ЦЕРН Дарья Стрекалина говорит, что российские ученые продолжают работать на БАК: «Внутри коллабораций с нашими коллегами нет никаких домыслов. Мы занимаемся вместе проектами. Человеческий фактор остался таким же».

«Анализируя ситуацию в динамике, видим стремление коллег избежать политизации международного научного сотрудничества,— заявили “Ъ” в Минобрнауки России.— Со своей стороны будем, как и прежде, придерживаться аналогичных подходов».

Анна Васильева

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