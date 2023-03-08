FT: китайские клиенты банков Швейцарии встревожены из-за возможных санкций

Состоятельные китайские клиенты оказались сильно обеспокоены вопросом хранения средств в швейцарских банках из-за риска попадания в санкционные списки. Это связано, в частности, с политикой Швейцарии, которая, считают источники Financial Times, отказалась от нейтралитета.

«Мы были не просто удивлены, а шокированы тем, что Швейцария сменила свой нейтральный статус. У меня есть статистические данные, показывающие, что буквально сотни клиентов, которые планировали открыть свои счета в этих банках, начали отказываться»,— сообщил Financial Times член совета директоров одного из швейцарских банков, курирующий операции с клиентами из Азии.

Financial Times обсудила этот вопрос с руководителями шести швейцарских банков, входящих в десятку крупнейших в стране. Все они заявляют, что китайские клиенты просят гарантировать безопасность средств даже в случае введения санкций.

Один из опрошенных FT руководителей в связи с этим допустил, что Швейцария приняла излишне резкие меры в отношении российских граждан после начала специальной военной операции. По его словам, Швейцарии стоит провести черту, во что страна будет «вмешиваться» и во что нет.

Швейцария присоединилась к большинству западных антироссийских санкций. Берн присоединился к потолку цен на российскую нефть и нефтепродукты, к санкциям Евросоюза, а также заморозил российские активы на сумму $8,1 млрд.

В начале марта Reuters сообщал, что США и их «ближайшие союзники» обсуждают готовность ввести санкции против Китая, если Пекин окажет военную поддержку Москве. Информацию о подобных планах КНР сообщали Соединенные Штаты. В Еврокомиссии, отвечая на вопрос о возможном введении санкций против Пекина, заверили, что этого не случится, пока не будет доказательств поставок оружия России.

О перспективах введения санкций против Китая — в материале «Ъ» «США прошлись по союзникам».

Лусине Баласян