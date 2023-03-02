США прошлись по союзникам

Вашингтон ищет союзников для введения санкций против Пекина. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, США обсуждают возможные ограничения против КНР с рядом государств, среди которых некие богатые страны «семерки». Правда, речь пока идет о предварительных консультациях. Какие именно санкции могут ввести, не уточняется. Ограничения против Пекина примут, если он окажет военную поддержку Москве, уточняет агентство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Китаист, научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Темур Умаров считает, что у западных стран остаются инструменты давления на КНР: «Есть ряд санкций, которые введены против Китая. В первую очередь это касается компаний, производящих технологическое оборудование, которое они раньше закупали в Штатах. Но ряд организаций, замеченных в сотрудничестве с китайской армией, больше не имеет доступа к американскому рынку.

Нечто подобное могут ввести против компаний, которые сейчас заподозрят в поставках товаров двойного или военного назначения в Россию. Я бы не сказал, что это может быть болезненно. Китай изначально отреагирует очень жестко в дипломатическом поле — заявит, что это плохо и так поступать нельзя. Потом, возможно, последуют какие-то зеркальные меры. Хотя американские санкции намного больнее могут ударить по Китаю. При этом все может остаться в рамках обмена дипломатическими претензиями».

При этом зеркальные меры со стороны Пекина тоже могут быть болезненными как для США, так и для европейских стран, говорит профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский. По его мнению, в ближайшее время серьезных санкций против Китая ожидать не стоит: «Для Запада это болезненный вопрос, поскольку отношения между США и Китаем и между ЕС и Китаем имеют серьезные различия.

У Европейского союза есть свои интересы в сотрудничестве с КНР — экономические, инвестиционные. Может быть, на данном этапе даже не удастся прийти к согласию в рамках "семерки".

При этом взаимные ограничения давно работают. К примеру, против Huawei в США и против Google в Китае, но это сервисы. Сейчас может идти речь об ограничении в элементной базе, в закупках редкоземельных металлов в Китае. Если Штаты настоят на отказе, то в первую очередь это будет болезненно для них, поскольку КНР — редкий поставщик этой продукции в мире, а она как раз нужна для современной электронной техники. Пекин сам по себе не станет разжигать противостояние, но это будет зависеть от того, какие именно санкции введут.

Что касается влияния на Россию, у Китая в отношении страны довольно-таки последовательная линия. Ее воплощение — недавний план по урегулированию на Украине. Она вряд ли изменится. Внешне и в разговорах дипломатов может проскальзывать мысль о том, что недружественные действия Соединенных Штатов будут подталкивать КНР к укреплению контактов с Россией. Если что-то и будет, то путем тайной дипломатии, каких-то скрытых обещаний Америке не поставлять оружие».

На прошлой неделе несколько западных СМИ, в том числе The Wall Street Journal, сообщали, что власти КНР изучают возможность отправки Москве беспилотников и боеприпасов для применения на Украине. Официальный Пекин это отрицал. Тем временем Bloomberg пишет, что США обеспокоены поставками высокообогащенного урана из России в Китай, так как его могут использовать в производстве плутония для ядерного оружия.

Вашингтон неоднократно грозил ввести вторичные санкции против Пекина из-за того, что он якобы помогает Москве обходить западные ограничения. Соединенные Штаты также не исключали, что Китай может материально поддерживать российскую военную операцию. В КНР в ответ подчеркивали, что не являются стороной конфликта на Украине.

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Сабина Адлейба