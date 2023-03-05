Глава ЕК заявила об отсутствии доказательств поставок Китаем оружия России

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что пока доказательств поставок китайского оружия в Россию нет. Об этом она сказала во время совместного выступления с канцлером Германии Олафом Шольцем в Мезеберге под Берлином.

«Пока у нас нет доказательств этого, но вы должны отслеживать этот вопрос каждый день»,— заявила госпожа фон дер Ляйен (цитата по Wallstreet:online). Журналист спросил, получили ли США конкретные доказательства того, что Китай рассматривает возможность продажи оружия России.

Говоря о санкциях против Китая в случае таких поставок, председатель ЕК отметила, что это «гипотетический вопрос, на который можно будет ответить только в том случае, если он станет реальностью и фактом».

«Мы все согласны с тем, что не должно быть никаких поставок оружия»,— отметил, в свою очередь, господин Шольц. «Правительство Китая заявило, что не будет поставлять его. Это то, к чему мы призываем и следим за этим»,— сказал немецкий канцлер.

США ранее заявили, что Китай поставляет России нелетальную военную помощь и рассматривает возможность отправки оружия, МИД КНР назвал информацию о китайских поставках оружия России домыслами.

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Мария Федотова