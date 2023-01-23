Боррель анонсировал выделение €45 млн на обучение ВСУ в Польше

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз дополнительно выделит €45 млн из Европейского фонда мира на подготовку украинских военных в Польше. Также он подтвердил, что министры достигли соглашения по выделению Украине седьмого пакета военной помощи в размере €500 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Johanna Geron, Reuters Жозеп Боррель

Фото: Johanna Geron, Reuters

«Общая военная помощь составит €3,6 млрд. При этом всего ЕС оказал Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на €49 млрд, что делает нас важнейшими донорами Украины»,— сказал Жозеп Боррель по итогам заседания глав европейских МИДов в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).

21 января по итогам встречи союзников Украины на авиабазе Рамштайн в Германии глава украинского Минбороны Алексей Резников сообщил, что в Польше пройдет обучение ВСУ управлению немецкими танками Leopard 2. 3 декабря 2022 года Жозеп Боррель сообщал, что в Польше уже обучаются 1,1 тыс. украинских военных. Обучение проходит в рамках военной миссии Евросоюза, согласованной в октябре прошлого года.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ»

Лусине Баласян