Боррель: ЕС сломал табу в вопросе поставок вооружения Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью Financial Times рассказал, как в Евросоюзе принимали решение о поставках оружия Украине после начала специальной военной операции. После 24 февраля господин Боррель предложил союзникам использовать средства из Европейского фонда мира для отправки оружия ВСУ. Страны ЕС скептически отнеслись к этой идее, рассказал дипломат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Yves Herman, Reuters Жозеп Боррель

Фото: Yves Herman, Reuters

«Послушайте, вы согласитесь направить средства Европейского фонда мира для вооружения Украины? И тишина»,— рассказывает Жозеп Боррель. Он был недоволен тем, что средства фонда направляются на помощь в Мозамбик или Мали, но не на Украину.

«Объясните это мне? Потому что мы не поставляем летальное оружие? Что ж, мы не поставляем летальное оружие, поскольку нет войны. Но если это война, им нужно летальное оружие, разве нет?» — вспоминает свои аргументы дипломат.

Он сказал, что для Евросоюза подобное участие в военном конфликте было тяжелым решением, к которому многие относились с недоверием. Однако Жозеп Боррель считает, что после 24 февраля произошел «переломный момент». «Это табу было сломлено»,— констатировал он.

Европейский фонд мира был создан в 2021 году для военного и оборонного финансирования с целью предотвратить военные конфликты в других странах. До начала специальной военной операции средства из фонда никогда не использовали для закупок оружия. Пункт 41.2 Лиссабонского договора ЕС предусматривает, что «расходы, связанные с военными операциями», не могут осуществляться за счет совместного бюджета.

При этом Жозеп Боррель настаивал, что фонд не является частью официального бюджета ЕС. Он подчеркнул, что Евросоюз — мирная организация, однако происходящее на Украине требовало демонстрации готовности «показать силу и дать ответный удар».

С 24 февраля Евросоюз, по данным Жозепа Борреля, направил Украине €49 млрд финансовой помощи, из них военная помощь составила €3,6 млрд. €45 млн Евросоюз выделил из Европейского фонда мира на подготовку украинских военных в Польшу. Обучение проходит в рамках военной миссии Евросоюза, согласованной в октябре прошлого года. По данным FT, с начала спецоперации ЕС отправил Украине 325 танков, 200 реактивных систем залпового огня, более 1 тыс. дронов.

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Лусине Баласян