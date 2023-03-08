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Коммерсантъ FM
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Песков назвал скоординированным вборосом публикации СМИ о подрывах «Северных потоков»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации в зарубежных СМИ о причастности Украины к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» — скоординированный вброс в СМИ. По его мнению, страны-акционеры газопроводов должны требовать срочного прозрачного расследования.

«Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ»,— сказал Дмитрий Песков «РИА Новости», комментируя публикации The New York Times и Die Zeit.

«Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны-акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет»,— добавил он. Господин Песков дополнил, что Россию по-прежнему не допускают к международному расследованию.

Вчера, 7 марта, The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что к взрывам на «Северных потоках» причастна проукраинская группировка. Газета Die Zeit писала, что судно, с которого вероятнее всего провели подрыв газопроводов, арендовала принадлежащая двум гражданам Украины компания из Польши. При этом, по информации The Washington Post, у западных спецслужб нет точных доказательств причастности какой-либо страны к атакам на газопроводы.

О будущем «Северных потоков» — в матераиле «Ъ FM» «"Северные потоки" завершатся консервацией».

Олеся Павленко

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