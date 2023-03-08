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Коммерсантъ FM
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«Авито Недвижимость»: за год спрос на новостройки снизился на 30,4%

С февраля 2022 года по февраль 2023 года спрос на первичную недвижимость в России снизился на 30,4%. При этом цены на новостройки за этот период выросли на 5,8%, а объем предложения — на 73,9%, сообщила «Ъ» пресс-служба «Авито Недвижимости».

В феврале текущего года относительно февраля предыдущего спрос на первичную недвижимость сильнее всего снизился в Московской области (50%), Краснодаре (45,4%) и Ростове-на-Дону (44%), следует из анализа компании. При этом за год спрос на новостройки вырос только в Санкт-Петербурге (16%), Екатеринбурге (12,8%) и Омске (8,7%).

Согласно исследованию, в феврале по сравнению с январем объем предложения на рынке новостроек вырос на 8,4%, а спрос за этот период снизился на 6,1%. Стоимость квартир в первичном фонде за месяц выросла на 1,4%.

Больше всего цены на «первичку» за год выросли в Омске (63,9%). В Москве за этот период новостройки стали дороже на 3,2%, в Санкт-Петербурге — на 9,1%. За месяц в столице цена в первичном фонде снизилась на 0,2% в Санкт-Петербурге — на 0,8%.

Ранее «Авито Недвижимость» опубликовала результаты исследования вторичного рынка жилья. По подсчетам компании, спрос на российском рынке вторичной недвижимости по сравнению с январем вырос на 1,5%, однако за год снизился на 3,7%.

Снижающаяся активность покупателей не позволяет девелоперам повышать стоимость новостроек: цены на жилье в крупнейших городах стагнируют. По данным «Циан.Аналитики», средняя заявленная стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) за прошедший месяц выросла на 0,2%, до 139,9 тыс. руб. за кв. м.

Подробнее — в материале «Ценам не хватает спроса».

Эрдни Кагалтынов

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