«Авито Недвижимость»: за год цены на «вторичку» выросли на 13,5%

В феврале 2023 года спрос на российском рынке вторичной недвижимости по сравнению с январем вырос на 1,5%, однако за год спроса снизился на 3,7%, следует из данных «Авито Недвижимости».

Согласно исследованию сервиса, в прошлом месяце спрос на «вторичку» больше всего увеличился в Москве (на 23,9%) и Екатеринбурге (22,1%), а сильнее всего уменьшился в Ленинградской области (15,7%). Объем предложения на рынке по сравнению с январем вырос на 7,6%, а за год — на 24,1%. Лидерами по росту объема предложения за год стали Ленинградская область (55%) и Санкт-Петербург (44,1%).

Стоимость квартир по сравнению с январем не изменилась, а за год цены выросли на 13,5 %. Сильнее всего подорожали квартиры в Челябинске (на 22%), упали цены в Санкт-Петербурге (6,8%). По сравнению с январем стоимость 1 кв. м выросла на 1,3%, за год — на 16,4%. Значительнее всего она подорожала в Челябинске (на 18,8%), а снизилась — в Санкт-Петербурге (2,7%).

Тем временем, на фоне снижающейся активности покупателей цены на жилье в крупнейших городах России стагнируют. По данным «Циан.Аналитики», средняя заявленная стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) за прошедший месяц выросла на 0,2%, до 139,9 тыс. руб. за кв. м.

Подробности — в материале «Ъ» «Ценам не хватает спроса».

Лаура Кеффер