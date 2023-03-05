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Коммерсантъ FM
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Ценам не хватает спроса

Стоимость новостроек стагнирует

Снижающаяся активность покупателей не позволяет девелоперам повышать стоимость новостроек: цены на жилье в крупнейших городах стагнируют. Повлиять на ситуацию бизнес пытается через сокращение объема вывода новых проектов. В перспективе это действительно может способствовать сужению экспозиции, но предпосылок для роста цен на рынке пока не видно. Застройщики по-прежнему вынуждены привлекать покупателей с помощью скидок, хотя возможности этого инструмента ограничены.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Средняя заявленная стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) за месяц выросла на 0,2%, до 139,9 тыс. руб. за кв. м. Такие данные приводят эксперты «Циан.Аналитики». Динамика, по их оценкам, оказалась менее выраженной, чем значения по итогам января и декабря, когда рост составлял 1,1% и 0,7% соответственно. Согласно данным «Этажей», средняя стоимость новостроек в России в целом в марте составила 102,1 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за месяц на 0,4%. В «Авито Недвижимости» среднюю стоимость лота на первичном рынке России оценивают в 5,9 млн руб., за месяц, равно как и за год, показатель вырос на 4%.

Наиболее выраженный рост цен на новостройки за месяц в «Циан.Аналитике» заметили на рынке Краснодара. Средняя стоимость здесь выросла на 3,1%, до 141,7 тыс. руб. за кв. м. В Екатеринбурге динамика составила 2%, до 125 тыс. руб. за кв. м. Аналитики «Этажей» отмечают рост средней стоимости на 1,3% на новостройки в Новосибирске, до 101 тыс. руб. за кв. м. Одновременно в Самаре, по данным «Циан.Аналитики», средняя цена новостроек за месяц сократилась на 4,7%, до 113,3 тыс. руб. за кв. м. В «Этажах» также обращают внимание на снижение показателя в Челябинске на 0,4%, до 71 тыс. руб. за кв. м.

В Москве новостройки сейчас стоят в среднем 316,1 тыс. руб. за кв. м, указывают в «Циан.Аналитике». За месяц этот показатель вырос на 1,1%. В Московской области за аналогичный период произошло увеличение на 1,4%, до 166,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге средняя номинальная стоимость новостроек составляет 231,6 тыс. руб., в Ленинградской области — 145,2 тыс. руб. За месяц первый показатель вырос на 0,4%, а второй — сократился на 0,9%.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов указывает, что сейчас пользователям доступно 270 тыс. объявлений о продаже лотов в строящихся корпусах, за месяц показатель вырос на 2%. «Но это связано с восстановлением объема выгрузки предложений после новогодних праздников»,— говорит он.

В целом, по словам эксперта, темпы прироста предложения сокращаются.

Так, в Московской агломерации за первые два месяца года стартовали продажи в 65 корпусах общей площадью 1,01 млн кв. м. «Это примерно на 40% меньше средних темпов вывода новинок за последние два года»,— говорит господин Попов. Активность застройщиков снизилась, и в будущем это может привести к снижению объема предложения, соглашается директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев.

Спрос на квартиры на первичном рынке при этом тоже заметно сократился: на 15,9% за месяц, за год — на 35,3%, говорит руководитель первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. Эксперт отмечает отрицательную динамику почти во всех крупных городах. В месячном выражении наиболее значительным спад активности потребителей стал в Самаре, Челябинске и Уфе — более 50%.

Московские застройщики реагируют на спрос скидками

Алексей Попов не исключает, что за счет сокращения нового предложения номинальные цены на новостройки начнут постепенно расти: «Такой тренд уже наблюдается в некоторых городах». Сдерживающим же фактором, по мнению эксперта, останется невысокая активность покупателей на фоне удорожания ипотечных продуктов. А основным инструментом рекламных кампаний со стороны застройщиков остаются скидки, замечает он. У застройщиков часто нет другого выбора, говорит Дмитрий Алексеев. Если локальный рост спроса, по мнению эксперта, и возможен, то глобально он продолжит снижаться. «Но потенциал этого инструмента оживления спроса тоже небезграничен: экономика продаж была посчитана по определенным ценам»,— предупреждает он. На этом фоне господин Зайцев рассчитывает, что в среднесрочной перспективе динамика цен на новостройки продолжит балансировать в околонулевой зоне.

Александра Мерцалова

Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России

Локация Средняя цена (тыс. руб. за кв. м) Динамика цен (%)
Март 2022 Февраль 2023 Март 2023 За месяц За год
Москва 310,8 312,8 316,1 1,10% 1,70%
Санкт-Петербург 222,7 230,6 231,6 0,40% 4,00%
Волгоград 80,6 93,8 94,4 0,60% 17,10%
Воронеж 91,4 100,9 99,6 -1,30% 9,00%
Екатеринбург 124,8 122,5 125 2,00% 0,20%
Казань 144 177,3 177,4 0,10% 23,20%
Краснодар 129,8 137,5 141,7 3,10% 9,20%
Красноярск 99,5 115,7 117 1,10% 17,60%
Нижний Новгород 122 141,8 144,1 1,60% 18,10%
Новосибирск 125,4 119,6 121 1,20% -3,50%
Омск 106,4 107,7 108,1 0,40% 1,60%
Пермь 103,5 105,3 106,4 1,00% 2,80%
Ростов-на-Дону 101,4 122,1 120,9 -1,00% 19,20%
Самара 88,5 118,9 113,3 -4,70% 28,00%
Уфа 108,5 109 107,6 -1,30% -0,80%
Челябинск 85,2 82,8 82,2 -0,70% -3,50%
Московская область 156,3 164,1 166,4 1,40% 6,50%
Ленинградская область 140,6 146,5 145,2 -0,90% 3,30%

Источник: данные «Циан.Аналитики».

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