В Тбилиси больше тысячи человек приняли участие в акции протеста против закона об иноагентах

Лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе анонсировал новую акцию протеста против принятия закона об иностранных агентов. Она пройдет днем 8 марта у здания парламента Грузии в Тбилиси. На акцию протеста 7 марта вышли больше тысячи человек.

«Сегодня против мирной акции была применена спецназом и полицией непропорциональная сила. Задержаны очень много участников акции, среди них лидер оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Уже через несколько часов на площади перед парламентом соберутся на акцию еще больше людей, чем вчера»,— сказал Гиоргий Вашадзе журналистам (цитата по «Интерфакс»).

В Тбилиси акция протеста против закона продолжалась больше 10 часов, пишет Paper Kartili. К 04:00 по местному времени (03:00 мск) протестующие начали расходиться. Полицейские и спецназ оцепили площадь вокруг здания парламента Грузии, продолжаются одиночные задержания, передает «Интерфакс». Информации о количестве задержанных и пострадавших пока нет. Телеканал Mtavari Arkhi сообщает о десятках задержанных, «Sputnik Грузия» — о шести.

Сегодня с утра, 7 марта, перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси началась акция протеста против закона об иностранных агентах. Его принятие поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». Вечером документ приняли в первом чтении. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала наложить на закон вето.

После у здания парламента начались стычки протестующих с военнослужащими части специального назначения МВД. Протестующие прорвали ограждения, выставленные у парламента. Полиция начала разгон митинга около 01:30 по местному времени (00:30 мск), СМИ писали, что полицейские применяли против протестующих водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Митингующие кидали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, а также закидывали здание парламента камнями.

О законопроекте — в материале «Ъ» «Грузия выискивает иноагентов».

Олеся Павленко