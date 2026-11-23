«Период 2022-2025 гг. был невероятно насыщенным. На рынок выходили десятки, если не тысячи российских бизнесов. Сейчас чувствуется некая осторожность, которая произрастает из весенних событий этого года. Многие задумались не о том, чтобы закрыть бизнесы, а о том, чтобы подстраховаться. Так, по своей практике я вижу, что счета стали дублироваться. Они открываются не только в банках Дубая, Абу-Даби, но и на Маврикии, в Китае и Малайзии. С этим может быть связано снижение некой активности. Говоря по-честному, россиянам-то особо сейчас двигаться некуда в хорошие качественные банки, коими являются структуры в ОАЭ».