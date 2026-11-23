Бизнес выезжает из Дубая
Почему российские компании уходят из ОАЭ
Российский колорит, как оказалось, плохо продается в пустыне. Бизнесмены, которые открывали компании в Дубае со ставкой на национальные традиции, теперь вынуждены уходить с рынка. Как рассказали “Ъ FM” предприниматели, работающие в ОАЭ, чаще всего закрываются рестораны, киберклубы и магазины в сегменте fashion.
С 2022 года из Дубая ушла каждая пятая компания с русскими корнями, пишет Forbes. В чем просчитались россияне, рассказал руководитель корпоративной практики UCL Dr. Khaled Илья Маслов:
«Больше всего закрытий приходится на рестораны и магазины одежды, ритейл. Этому сегменту в ОАЭ всегда было непросто, потому что ставки аренды очень высокие, крупные арендодатели редко идут навстречу, даже когда у бизнеса какой-то тяжелый период. Персонал дорогой, конкурентов много, включая международные сети, которые здесь работают очень давно.
Кроме того, каждое лето случается спад: это жара, многие уезжают, туристов становится меньше. Есть еще и другие причины: в Дубае живут люди из многих стран, и у каждой аудитории свои вкусы и привычки. Продукт, который, например, хорошо продавался в Москве, здесь часто приходится переделывать. Привлекать клиента дороже, чем в России. Многие игроки рассчитывали в основном на русскоязычную аудиторию, когда заходили на рынок.
Так что рассчитывать только на своих уже не получается».
Больше всего закрытий компаний пришлось на весну этого года, после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Самые осторожные бизнесмены стали открывать дублирующие счета в других юрисдикциях. Но совсем из Дубая, как правило, не уходят, отметил директор по банковской практике Amond & Smith Иван Тихонёнок:
«Период 2022-2025 гг. был невероятно насыщенным. На рынок выходили десятки, если не тысячи российских бизнесов. Сейчас чувствуется некая осторожность, которая произрастает из весенних событий этого года. Многие задумались не о том, чтобы закрыть бизнесы, а о том, чтобы подстраховаться. Так, по своей практике я вижу, что счета стали дублироваться. Они открываются не только в банках Дубая, Абу-Даби, но и на Маврикии, в Китае и Малайзии. С этим может быть связано снижение некой активности. Говоря по-честному, россиянам-то особо сейчас двигаться некуда в хорошие качественные банки, коими являются структуры в ОАЭ».
Довольно серьезная проблема на дубайском рынке — нехватка качественных коммерческих площадей, пишет Forbes. Рестораны и киберклубы, известные в России, в ОАЭ не могут арендовать помещение и часто слышат отказ с формулировкой: «Вы не McDonald’s, мы вас не знаем», отмечают в Nikoliers. Но для крупных холдингов, как правило, преград нет. И Дубай считается одной из лучших локаций для такого бизнеса, отметил управляющий партнер компании NSV Consulting Сергей Назаркин:
«Компании, которые регистрируют холдинги, компании для ведения международного бизнеса за пределами ОАЭ, — это организации, которые оказывают услуги по миру, то есть не завязаны исключительно на территорию одной страны. При этом Объединенные Арабские Эмираты дают существенные преференции с точки зрения стабильности корпоративного законодательства и инструментов, которые позволяют организовывать структуру владения эффективно.
Важно также отметить, что с 1 января 2026 года начало действовать новое соглашение об устранении двойных налогов. Пожалуй, в текущих условиях, когда многие из таких документов прекратили свои действия, а какие-то работают ограниченно, такое соглашение в условиях санкций выглядит как глоток свежего воздуха. Кроме того, банки в последнее время стали даже более лояльны к русским, чем это было, допустим, год назад. То есть процедура открытия счетов становится проще и доступнее для россиян».
Среди самых успешных примеров работы россиян на дубайском рынке эксперты называют сеть кофеен Drinkit, которая недавно открыла десятую точку, бренд одежды 12 Storeez, запустивший четвертый магазин, и ресторанную сеть Shvili с девятью заведениями. Владельцам удалось совместить технологичность и локальность. Например, в кофейнях есть напитки на верблюжьем молоке и с эмиратским медом.