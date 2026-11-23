Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином насчет Дженсена Хуанга
Президент США Дональд Трамп заявил, что подробно обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг главы американской компании Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом американский президент заявил в интервью CNBC.
«Я подробно поговорил... о Дженсене (с Си Цзиньпином.— “Ъ”). Он на самом деле его не знает. Я был удивлен... Он действительно мало что знает о нем, кроме того, что он блестящий человек»,— сказал господин Трамп.
Дональд Трамп уточнил, что в разговоре с председателем КНР не затрагивал Элис Хуанг — предполагаемую китайскую шпионку, из-за романа с которой Дженсен Хуанг покинул пост главы Nvidia. Американский президент посчитал, что Си Цзиньпин находится «на слишком высоком уровне», чтобы углубляться в такие детали.
Дженсен Хуанг покинул пост генерального директора Nvidia 12 ноября. До этого СМИ писали о внебрачной связи миллиардера с Элис Хуанг, которая, предположительно, помогла Китаю получить доступ к микрочипам для искусственного интеллекта. Господин Хуанг признал романтическую связь с Элис Хуанг. Nvidia и спецслужбы США проводили расследование. Сегодня миллиардера вернули на должность гендиректора Nvidia.