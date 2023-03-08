Полиция начала разгон митинга у парламента Грузии

Полицейские начали разгонять митинг против принятия закона об иноагентах у парламента Грузии в Тбилиси. Сотрудники полиции оцепляют протестующих у здания парламента и берут их в кольцо, пишет «Sputnik Грузия». Местные СМИ сообщают, что полиция применяет водометы и слезоточивый газ, а также светошумовые гранаты.

Полиция движется на протестующих со стороны улицы 9 апреля и площади Свободы, сообщает телеканал Mtavari Arkhi.

Полиция просит протестующих разойтись через громкоговорители. Митингующие уходят на другие улицы и переулки, площадь перед зданием парламента зачистили, пишет Paper Kartuli. С площади Руставели уехала машина скорой помощи.

Новость дополняется