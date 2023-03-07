Спецназ МВД противостоит демонстрантам у здания грузинского парламента

Около пяти тысяч сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД противостоят друг другу в течение нескольких часов на проспекте Руставели у здания парламента Грузии. Противостояние, перерастающее в мелкие стычки, началось после того, как парламент принял в первом чтении закон об иностранных агентах.

Спецназ периодически применяет слезоточивый газ и водомет, не давая демонстрантам приблизиться к выходу из парламента, но не предпринимает попыток разогнать демонстрацию протеста.

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами». Он обещал, что закон будет отправлен на экспертизу в Венецианскую комиссию. Закон, принятый в первом чтении, предусматривает регистрацию в специальном реестре юридических лиц, получающих финансирование из-за рубежа.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все свои встречи в рамках рабочего визита в США из-за митингов. Она собирается обратиться к населению, сообщили в ее администрации.

Полиция арестовала на проспекте несколько активистов оппозиции.

Георгий Двали, Тбилиси