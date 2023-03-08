Госдеп США допустил введение санкций против властей Грузии из-за закона об иноагентах

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах. В результате принятия законопроекта в первом чтении у парламента Грузии возникли столкновения.

«Я не буду называть конкретных лиц или компании, которые могут быть подвергнуты американским или другим санкциям. Но у нас есть набор инструментов, которые позволяют нам в любой стране мира привлечь к ответственности любого, кто ответственен за подавление прав человека»,— сказал Нед Прайс на брифинге (цитата по ТАСС).

Сегодня, 7 марта, парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Его поддержала правящая партия «Грузинская мечта». В результате у здания парламента произошло столкновение — около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД в течение нескольких часов противостоят друг другу у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами». Несколько активистов оппозиции оказались задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала наложить на закон вето. В ночь на 8 марта протестующие у парламента Грузии прорвали выставленные полицейскими баррикады и вошли во внутренний двор, полицейские применяют водометы и слезоточивый газ.

Лусине Баласян