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«Зенит» увернулся от «Локомотива-Кубани»

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ победил в Краснодаре

В центральном матче недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» принимал «Зенит». От исхода этого противостояния во многом зависели перспективы его участников на улучшение своего положения в турнирной таблице в преддверии play-off. Команды выдали настоящее шоу, по ходу которого краснодарцы сначала отпустили соперника на 25 очков, потом догнали его и даже перегнали. Но в концовке точный бросок Сергея Карасева все же склонил чашу весов в пользу «Зенита». Гости победили со счетом 77:74.

Матч между командами «Локомотив-Кубань» и «Зенит»

Матч между командами «Локомотив-Кубань» и «Зенит»

Фото: Единая Лига ВТБ

Матч между командами «Локомотив-Кубань» и «Зенит»

Фото: Единая Лига ВТБ

Еще пару дней назад для «Зенита» выезд в Краснодар особого турнирного значения, казалось, не имел. Команда Хави Паскуаля пребывала в положении, при котором шансов двинуться выше или ниже занимаемого ею третьего места у нее было совсем немного. Но в понедельник УНИКС неожиданно проиграл «Нижнему Новгороду», и у «Зенита» появился шанс потеснить казанцев со второго места (первое досрочно завоевал ЦСКА). Не сказать, что он очень уж весомый, но он был. Так что внезапно поездка в Краснодар обрела для действующего чемпиона лиги турнирный смысл. Что касается «Локомотива-Кубани», то ему никакие смыслы искать в этой встрече не нужно было. Краснодарцы бьются с «Нижним Новгородом» за четвертое место.

В этом сезоне команды встречались уже трижды. И лишь один матч прошел, скажем так, нормально. В нем не было режима качелей, не было рывков одной из команд и возвращений в игру другой. А вот две другие проходили по одинаково безумному сценарию. Сначала вперед убегал «Зенит» — очков на 17–20, и только потом в игру включался «Локомотив-Кубань». Краснодарцы героически ликвидировали отрывы, но в концовке все равно уступали.

Очередное противостояние команд пошло именно по безумному сценарию. Хотя трудно было предположить, что он случится, глядя на совершенно равную игру в первой четверти. Но уже во второй нотки сумасшествия стали проявляться.

Хозяева словно по команде режиссера впали в какую-то прострацию — ни у Джейлена Барфорда, ни у Криса Хортона, ни у Захара Ведищева почти ничего не получалось. Зато у гостей игра шла очень уверенно. И не удивительно, что к большому перерыву после дальнего попадания Трента Фрейзера отрыв «Зенита» достиг 12 очков. А стоило командам вернуться на паркет, как гости нанесли еще один, казалось бы, нокаутирующий удар. Ройс Хэмм, Калеб Хоумсли, Фрейзер, сменяя друг друга, вколачивали мячи в кольцо хозяев, и отрыв «Зенита» достиг уже 25 очков. Казалось, что все идет к тому, что он с запасом перевалит и за 30-очковую отметку.

Как «Зенит» обыграл УНИКС и фактически определил положение команд в топ-3 регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Случись такое, в игре можно было бы ставить точку. Однако именно в этот момент краснодарцы, наконец, проснулись. Вдруг пошла игра в Барфорда, очень эффективно отрабатывал Девон Акун-Перселл, да и в целом команда при поддержке трибун принялась давить соперника. Настолько, что уже к середине финальной десятиминутки от сокрушительного перевеса «Зенита» ничего не осталось. Более того, бросок Александра Щербенева вывел хозяев вперед.

И все же «Локомотиву-Кубани» и в этот раз было не суждено вынести реальную пользу из своего возвращения в игру. «Зенит» на концовку матча все же сумел собраться.

Решающим стало дальнее попадание Сергея Карасева.

У краснодарцев было время, чтобы отыграться, но в ответной атаке они потеряли мяч. «Зенит» победил со счетом 77:74 и продолжил погоню за УНИКСом. Ну а «Локомотив-Кубань» пока остался на пятом месте.

Арнольд Кабанов

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