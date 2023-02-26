Лидеры расставились по местам

В центральном матче недели регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС принимал «Зенит». Казанцы победили в обеих предыдущих встречах нынешнего сезона с петербуржцами и нацеливались на своего рода хет-трик. Только он позволял УНИКСу сохранить более или менее реальные шансы на то, чтобы стать первым по итогам регулярного сезона. Гости, однако, оказались сильнее: «Зенит» победил со счетом 80:69. Это еще хороший исход для УНИКСа. Ведь по ходу матча отрыв гостей превышал и два десятка очков.

В середине февраля, еще до перерыва в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ из-за проведения «Матча звезд» лиги, УНИКС обыграл ЦСКА и тем самым вроде бы вернул себе шансы на то, чтобы все-таки обойти армейцев по итогам «регулярки». Задача была сложная. От казанцев, чтобы оставаться хозяевами своей судьбы, требовалось выиграть оставшиеся игры, включая намеченный на 2 марта матч против ЦСКА (с разницей не менее 8 очков). Впрочем, и ничего фантастического в ней не было.

Так что на матч против «Зенита» подопечные Велимира Перасовича должны были выйти предельно мотивированными. И именно их без всякой натяжки следовало считать фаворитами — ввиду и уже упомянутых перспектив на первое место в «регулярке», и фактора своей площадки, и, казалось бы, «неважности» этого матча для «Зенита», который к тому же прибыл в Казань без получившего травму Томаса Эртеля.

«Неважность» казанского выезда для «Зенита» можно было объяснить положением команды в турнирной таблице. «Зенит» прочно осел на третьем месте. От занимающего второе место УНИКСа действующий чемпион отставал на пять побед. Идущий четвертым «Нижний Новгород» опережал на три. За месяц, остающийся до завершения «регулярки», ни подняться выше, ни опуститься ниже у «Зенита» особых шансов не было.

Впрочем, уже первые минуты встречи показали, что команда Хави Паскуаля прибыла в Казань за победой. И похоже, для казанских баскетболистов это стало сюрпризом.

Они играли слишком медленно, даже вальяжно, чтобы защита «Зенита», одна из лучших в лиге, не могла справиться с их атаками. При этом сами гости в созидании были куда эффективнее и в дебюте оторвались на семь очков. Этот перевес петербуржцы бережно донесли до конца четверти. А в начале второй, после дальнего попадания Трэя Томпкинса, отрыв гостей стал уже двузначным. Хозяева пытались достать «Зенит» дальними бросками, но тщетно. Мячи упрямо отказывались залетать в корзину.

Достаточно сказать, что за матч УНИКС выбросил 25 трехочковых попыток, из которых только пять достигли цели. «Зенит» в том, что касается дальнобойной артиллерии, работал куда экономнее, но при этом эффективнее — девять попыток и семь попаданий. Причем случались они, словно по заказу, в самые неподходящие для УНИКСа моменты. Чего стоит хотя бы то, что и первая, и вторая четверти завершились трехочковыми в исполнении Виталия Фридзона, гасившими появлявшийся вроде бы в глазах казанцев огонь.

На большой перерыв команды ушли при счете 30:42. Велимиру Перасовичу нужно было срочно придумывать, как спасти матч, но сделать этого не удалось.

Его команда раз за разом увязала в обороне «Зенита», а когда она все же давала сбои, упускала верные шансы. Иллюстрацией игры УНИКСа, наверное, может служить осечка, допущенная Винсом Хантером. После перехвата мяча он убежал под кольцо «Зенита», ему никто не мешал, но вместо смачного данка Хантер двумя руками вбил мяч в обод кольца. Когда даже такие мячи не хотят лезть в кольцо, невольно решишь, что баскетбольные боги против тебя.

И все же УНИКС не сдавался. На финише третьей четверти хозяева отставали от гостей уже на 21 очко. Матч, казалось, был сделан. Но казанцы именно в этот момент заиграли так, как должны были играть с самого начала. Разыгрался Джален Рейнолдс, пару отличных и своевременных атак выдал Георгий Жбанов — и мощный перевес «Зенита» ужался вдвое. С десятиочковым отставанием за пять минут, остававшихся до сирены, можно было что-то сделать.

К сожалению для УНИКСа, запала казанских игроков на полную четверть не хватило. «Зенит» победил со счетом 80:69 и еще прочнее закрепился на третьем месте. УНИКС остается вторым. И если вдруг ЦСКА не примется проигрывать, во что поверить крайне сложно, вторым и останется.

Александр Петров