Шольц не согласен, что поставки оружия Киеву продлевают конфликт

Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что поставки танков на Украину будут способствовать эскалации конфликта. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Олаф Шольц

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Не наши поставки оружия продлевают войну. Верно обратное»,— заявил господин Шольц (цитата по Suddeutsche Zeitung). Шансы на завершение конфликта зависят от того, как скоро российское руководство поймет, что не достигает своих целей на Украине, отметил канцлер. Ранее он призвал союзников ускорить поставку боевых танков.

На Мюнхенской конференции уже выступили президент Украины Владимир Зеленский, он призвал ускорить вооружение Киева, президент Франции Эмманюэль Макрон, заявивший, что время для диалога с Россией еще не пришло. РФ на конференцию не пригласили.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Мюнхенская конференция в опасности».

Мария Федотова