Минэнерго США: страны ЕС заместили импорт дизельного топлива из России поставками из Саудовской Аравии

До введения санкций в отношении импорта нефтепродуктов из России морским путем поставки дизельного топлива из РФ в Северо-Западную Европу составляли 53% общего объема импорта. В феврале 2023 года российская доля упала до 2% — теперь европейские страны импортируют дизельное топливо из Саудовской Аравии, Индии, Китая и Южной Кореи.

Как уточняет Минэнерго США, импорт дизельного топлива из перечисленных стран увеличился до следующих показателей:

из Саудовской Аравии — до 202 тыс. баррелей в сутки (б/с);

из Индии — до 110 тыс. б/с;

из Китая — до 119 тыс. б/с;

из Южной Кореи — до 45 тыс. б/с.

Отмечается, что с октября 2022 по февраль 2023 года фиксировался повышенный импорт дизельного топлива в Северо-Западную Европу из США — 107 тыс. б/с.

По информации компании Refinitiv, в феврале 2023 года Россия отгрузила в направлении портов Саудовской Аравии не менее 190 тыс. тонн дизельного топлива. По мнению трейдеров, опрошенных Reuters, после переработки российский дизель могут реэкспортировать в другие страны.

О практике реэкспорта российских нефтепродуктов — в материале «Ъ».