Россия начала поставки дизтоплива в Саудовскую Аравию

Россия в феврале отгрузила в направлении портов Саудовской Аравии не меньше 190 тыс. тонн дизельного топлива, следует из данных компании Refinitiv. Эр-Рияд сам является крупным поставщиком дизтоплива в другие страны. По мнению опрошенных Reuters трейдеров, российский дизель после переработки могут реэкспортировать в другие страны.

Танкер Srini погрузил в порту Приморск 66 тыс. тонн дизтоплива, сейчас он находится на разгрузке на терминале порта Джидда. Два танкера — Apanemo и Zarya — идут в порт Рас-Таннура.

До ввода Россией войск на Украину основным покупателем российского дизтоплива был Евросоюз. С 5 февраля Брюссель ввел эмбарго на российские нефтепродукты, а также утвердил потолок цен — европейские компании не могут оказывать услуги по транспортировке и страхованию нефтепродуктов выше этого предела. Однако потолок цен не действует при смешивании с нефтепродуктами из других стран. Газета The Wall Street Journal в феврале отмечала, что к декабрю 2022 года импорт российского дизеля странами ЕС упал примерно на 40% — его заменили поставки из Саудовской Аравии и Индии.

О ситуации с нефтепереработкой в РФ на фоне санкций — в материале «Ъ» «НПЗ загрузились по полной».

Леонид Уварчев