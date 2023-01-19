Bloomberg: российскую нефть смешивают с другими сортами в Сингапуре для обхода санкций

Участники энергетического рынка Сингапура фиксируют рост спроса на аренду резервуаров для хранения нефти, сообщает Bloomberg. Такая тенденция обусловлена тем, что экспортеры смешивают в сингапурских хранилищах дешевые нефтепродукты из России с более дорогими и неподсанкционными сортами топлива, за счет чего им удается обходить ограничения и увеличивать прибыль.

Старший вице-президент сингапурской консалтинговой компании Miyabi Industries Уильям Тан уточнил, что трейдеры и поставщики арендуют в городе-государстве береговые резервуары и плавучие морские хранилища. В них экспортеры смешивают дешевое российское топливо с другими сортами, с помощью чего получают смешанный мазут. Его продажа, по подсчетам господина Тана, приносит участникам рынка до 20% прибыли (относительно 10-12% прибыли при реализации топлива без примесей).

Представитель Miyabi Industries уверен, что такая тенденция наблюдается с октября 2022 года. По данным неназванного источника Bloomberg в энергетической компании Advario Asia Pacific Pte, количество запросов на хранение нефти в сингапурских резервуарах росло вплоть до декабря прошлого года.

Информация судоходной Vortexa Ltd свидетельствует о том, что в декабре 2022 года сингапурские терминалы приняли вдвое больше объемов российской нефти и мазута, чем годом ранее. Ожидается, что «смешанные» нефтепродукты будут реэкспортированы на рынки Северо-Восточной Азии.

Использование Сингапура в качестве хаба для российских энергоресурсов стало возможным благодаря особенностям местного санкционного законодательства. Хотя сингапурские власти запретили островным финансовым учреждениям проводить операции с российскими юрлицами, запрета на импорт российских энергоресурсов правительство страны не вводило.

О снижении экспорта нефти из России на фоне санкций — в материале «Ъ» «Нефть вязнет в трубах».

Андрей Сапожников