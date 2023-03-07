Подозреваемый в диверсии на аэродроме Мачулищи признался, что работал на СБУ

В Telegram-канале «БЕЛТА» появились кадры, как сообщается, допроса подозреваемого в диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Он был задержан в Белоруссии.

Как сообщал сегодня, 7 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко, задержанный имеет украинский и российский паспорта. Белорусский лидер сообщал, что подозреваемый оказался завербован Службой безопасности Украины (СБУ).

На видео, опубликованном «БЕЛТА», мужчина средних лет отвечает на вопросы, предположительно, сотрудников правоохранительных органов, руки он держит за спиной. Он называет себя Швецом Николаем Владимировичем. Год рождения — 1993. На вопрос о гражданстве он отвечает: «Украина». Следователи задают вопрос, как он оказался в Белоруссии. Подозреваемый рассказывает, что въехал в Россию по российскому паспорту, а оттуда — в Белоруссию.

Мужчина на камеру говорит, что «подорвал самолет» на аэродроме Мачулищи 26 февраля. На вопрос «как вы это сделали?» отвечает: «С помощью двух дронов».

Сотрудники правоохранительных органов спросили: «Кто организатор этого теракта?». «Я работал с СБУ»,— ответил мужчина. На уточняющий вопрос «Где?» он сказал: «в Киеве».

26 февраля белорусская оппозиционная инициатива BYPOL, признанная в Белоруссии террористической, сообщила о двух взрывах на аэродроме Мачулищи. В результате, по информации организации, пострадали передняя и центральная части А-50 с бортовым номером 42, а также его авионика и радиолокационная антенна. Однако официально Белоруссия повреждения самолета не подтверждала. Минобороны страны 1 марта опубликовало видео с целым самолетом А-50 с бортовым номером 43.

Александр Лукашенко рассказал, что примерно через пять дней после инцидента были задержаны «террорист и его пособники». Организатором преступления, по информации белорусского президента, был уроженец Кривого Рога с российским и украинским гражданством. Господин Лукашенко утверждал, что подозреваемого обучали «не один месяц». Касательно самолета белорусский президент заявил, что самолет А-50 получил незначительные повреждения, однако российскую сторону попросили прислать другой на его замену.

Лусине Баласян