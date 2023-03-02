Минобороны Белоруссии показало видео с исправным российским самолетом А-50

Минобороны Белоруссии опубликовало видео с российским самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 на аэродроме Мачулищи. Когда был снят видеоролик, не уточняется. Белорусская оппозиция утверждала, что самолет был поврежден при атаке.

Белорусское Агентство телевизионных новостей выпустило телевизионный сюжет, в котором показали видеокадры с А-50. Агентство утверждает, что получило разрешение на съемки работы воздушного командного пункта. «Это тот самый самолет, который стал накануне главным героем очередного фейка от беглых экстремистов. Как видите, лайнер как выполнял, так и выполняет свою работу в рамках союзной группировки Беларуси и России. Живой и цел»,— заверили в агентстве.

26 февраля белорусская оппозиционная инициатива BYPOL (признана террористической в Белоруссии) сообщила, что на аэродроме в Мачулищах произошло два взрыва. В результате, по данным оппозиции, пострадали передняя и центральная части А-50 с бортовым номером 42. Также у нег якобы была повреждена авионика и радиолокационная антенна. В BYPOL писали, что «повреждения серьезные, самолет точно уже никуда не полетит». На кадрах, опубликованных Минобороны Белоруссии, показан самолет с номером 43.

О взрывах на аэродроме Мачулищи также сообщал основатель Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов со ссылкой на источники. По его словам, беспилотники атаковали военную инфраструктуру, на которой могли быть развернуты объекты воздушно-космических сил России. Белоруссия информацию об атаках отрицала.

Лаура Кеффер