Песков словами «нам нечего сказать» ответил на вопрос об атаке дронов на аэродром в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-колла указал, что Белоруссия опровергла информацию об атаке беспилотников на аэродром под Минском. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать появившиеся 26 февраля сообщения об атаке.

«Нет, нам нечего здесь сказать. Это все-таки информация, которая была опубликована, в ней шла речь о Белоруссии, и Белоруссия опровергла»,— сказал господин Песков.

Вчера, 26 февраля, белорусская оппозиционная инициатива BYPOL (признана террористической в Белоруссии) сообщила, что на аэродроме в Мачулищах произошло несколько взрывов: один из них прогремел ночью 26 февраля, два других — рано утром того же дня.

О взрывах также сообщил основатель Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов со ссылкой на источники. По его словам, беспилотники атаковали военную инфраструктуру, на которой могли быть развернуты объекты Воздушно-космических сил России.

Вечером того же дня в погранкомитете Белоруссии сообщили, что информация о перестрелке на участке границы с Украиной «не имеет ничего общего с действительностью». «Никаких инцидентов с применением оружия не было, пограничные наряды огонь не открывали»,— отметили в погранкомитете.