В Санкт-Петербурге с 1 августа введут курортный сбор

Правительство Петербурга планирует взимать с туристов курортный сбор, его сумма составит 100 руб. в сутки. Внедрение новой системы будет проходить в экспериментальном формате с 1 августа 2023 по 31 декабря 2024 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном 7 марта на портале антикоррупционной экспертизы.

Платить сбор будут все совершеннолетние туристы, проживающие в объектах размещения более суток. Причем собирать деньги планируют как с остановившихся в официальных гостиницах, так и с ночующих в других жилых помещениях, пригодных для временного проживания. Оператор сбора будет перечислять средства в городской бюджет в месяц, следующий за отчетным.

Сбор не будет взиматься с ветеранов, инвалидов войны граждан, награжденных знаками героев, инвалидов I и II групп, малоимущих семей, больных туберкулезом и тех, кто прибыл в город на лечение.

Владимир Путин 5 декабря подписал указ о продлении действия курортного сбора до 1 января 2025 года. Согласно ему, в список городов с курортным сбором добавился Петербург и федеральная территория «Сириус» в Краснодарском крае, на которой проходила зимняя Олимпиада 2014 года.

Эксперимент по взиманию туристического сбора стартовал в 2018-м. В настоящее время такая практика действует в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Размер сбора не превышает 50 руб. в сутки. Ранее сбор взимали в Крыму, однако в феврале парламент республики действие закона отменил.

Как Минэк вошел в обложение туризма — в материале «Ъ».

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург