Минэк вошел в обложение туризма

Минэкономики, ставшее недавно куратором туриндустрии, предложило с этого года освободить операторов внутреннего и въездного туризма от выплаты НДС на четыре года. Идею поддержал и Минфин. Эта мера должна позволить участникам рынка заметно увеличить свою доходность и активнее конкурировать с прямыми продажами отельеров, которые уже некоторое время пользуются налоговыми послаблениями. Участники рынка обещают сделать путешествия для россиян и интуристов внутри страны более доступными на время действия каникул по уплате НДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава Минэкономики Максим Решетников предложил освободить операторов, специализирующихся на внутреннем и въездном туризме, от уплаты НДС с 1 января этого года до конца 2027 года. Эту идею поддержал Минфин, глава которого Антон Силуанов заявил, что вопрос проработан, а «сокращение доходной базы будет незначительным» — около 3–4 млрд руб. На дополнительные вопросы “Ъ” в министерствах не ответили. Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин предполагает, что инициатива может быть реализована через внесение изменений в федеральное законодательство, на что может уйти несколько месяцев.

Вопрос необходимости обнуления НДС для туроператоров встал после того, как в июле 2022 года аналогичное решение было принято для гостиничных услуг, а ранее — для железнодорожных и авиаперевозок.

По словам господина Решетникова, сейчас туроператоры фактически платят НДС с оборота. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин поясняет, что НДС традиционно рассчитывается как разница между входящим и исходящим налогом.

«Если номер у отельера стоит при бронировании 90 руб., то раньше он указывал в отчетных документах, что мы платим ему за него 72 руб. плюс 18 руб. НДС. Затем мы продавали этот номер туристу за 80 руб. плюс 20 руб. НДС, размер уплачиваемого налога при этом составлял 2 руб.»,— приводит пример эксперт. После обнуления НДС для гостиниц стоимость номера для туроператора, по словам эксперта, начала указываться как единая сумма — 90 руб., а размер фактической выплаты НДС автоматически вырос до 20 руб.

Господин Ромашкин поясняет, что эта ситуация значительно осложнила бухгалтерию и привела к несправедливому снижению доходности бизнеса. Очевидно, что у компаний в одной цепочке НДС должен быть одинаковым, добавляет он. «Туризм — низкомаржинальный бизнес, средний показатель — 1,5–2%, и увеличение и на 0,5 процентного пункта в нашем случае означает рост на треть»,— говорит господин Ромашкин.

Обнуление НДС также может затронуть онлайн тревел-агентства и системы бронирования. В B2B.Ostrovok пояснили “Ъ”, что у компании есть туроператорская лицензия.

В «Интуристе» предполагают, что мера повысит конкурентоспособность турпродукта компании, сделав пакеты, содержащие перевозку и проживание, более доступными для путешественников. «В текущей ситуации мы не можем конкурировать с тарифами отеля, так как обязаны сверх тарифа заложить НДС»,— пояснил представитель компании. В Fun & Sun пояснили, что освобождение от НДС позволит снизить стоимость турпакетов.

Господин Ромашкин указывает, что в целом ценовой паритет на рынке соблюдался: отели, с которыми турбизнес заключал договоры, не вели прямые продажи по более выгодным тарифам.

Отельер может давать туроператору тот же тариф, что предлагает у себя, но туркомпания вынуждена добавлять к сумме НДС, объясняет директор B2B-направления в Ostrovok.ru Дарья Кочеткова.

По ее словам, эта ситуация давала гостиницам преимущество для развития прямых продаж. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов указывает, что отельерам традиционно важно работать с разными каналами продаж.

Глава Минэкономики 24 января также отметил, что министерство закрыло вопрос с компенсациями туроператорам расходов на вывоз туристов из-за рубежа в феврале—марте. В конце 2022 года министерство сообщало об одобрении заявок 26 туроператоров на предоставление суммарно 2,1 млрд руб. Но собеседник “Ъ” на туррынке указывает, что получить эти выплаты компаниям пока не удалось. Он предполагает, что задержки с выплатами связаны с административными процессами в правительстве, указывая на то, что субсидию за чартерные программы в регионы России бизнесу пока тоже получить не удалось. На это предусматривалось выделить совокупно 1,2 млрд руб.

Другой собеседник “Ъ” называет проблемы с фактической выплатой средств временными, обращая внимание на то, что процесс получения федеральных средств всегда растягивается. Более существенным моментом он считает то, что бизнесу удалось получить одобрение заявок лишь на половину от фактического объема вывезенных туристов. По словам источника “Ъ”, речь идет о доставке в Россию и дополнительной оплате проживания 117 тыс. человек, хотя компенсированы будут расходы лишь на 50 тыс. По остальным клиентам турбизнес не смог предоставить необходимый объем документов, поскольку в моменте ситуация решалась в авральном режиме.

Александра Мерцалова