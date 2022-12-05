Владимир Путин подписал указ, разрешающий взимать курортный сбор с туристов в Петербурге

Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал закон о продлении эксперимента по взимании курортного сбора с туристов до конца 2024 года. В перечень городов включили Санкт-Петербург.

В настоящее время курортный сбор взимается в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Список в том числе пополнился федеральной территорией «Сириус» в Краснодарском крае, на которой проходила зимняя Олимпиада 2014 года.

Напомним, что на практике закон начал действовать в России с 2018 года. Размер сбора в сутки не превышает 50 руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что деловые путешественники стали реже посещать Петербург по работе.

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