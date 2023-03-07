Лидер «Новых людей» обсудит с Мишустиным дело блогеров Чекалиных

Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев намерен обсудить на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным дело блогеров Валерии и Артема Чекалиных, подозреваемых в неуплате налогов. По мнению господина Нечаева, «семейные предприятия нужно поддерживать, а не подрезать им крылья».

Политик заявил, что блогеры «не нажили себе дом и машину на господрядах и коррупционных схемах», а «заработали деньги сами и потратили как посчитали нужным». «И вместе с тем создали десятки рабочих мест и заплатили сотни миллионов рублей налогов государству. Они те самые драйверы экономики, о которых постоянно говорят власти, а не коррупционеры, которых нужно стыдить»,— уверен он.

Фракция проведет встречу с председателем правительства 16 марта. «Отдельно обсудим дело Чекалиных. Такие семейные предприятия нужно поддерживать, а не подрезать им крылья на взлете»,— написал Алексей Нечаев в Telegram.

О возбуждении в отношении блогеров дела по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица) стало известно сегодня, 7 марта. По версии следствия, Валерия Чекалина «осуществила дробление бизнеса» по продаже фитнес-марафонов. СКР утверждает, что с июля 2020 года по июль 2022-го она применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн руб. ежегодно, но получила доход «в существенно большем размере». С нее и ее мужа Артема взяли подписку о невыезде.

Лаура Кеффер