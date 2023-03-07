С подозреваемых в неуплате налогов блогеров Чекалиных взяли подписку о невыезде

Блогеры Валерия и Артем Чекалины, подозреваемые в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов на 300 млн руб., пока будут находиться под подпиской о невыезде, сообщил «Ъ» их представитель. По его словам, обвинения им пока не предъявили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия и Артем Чекалины

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Валерия и Артем Чекалины

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О возбуждении в отношении блогеров дела по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица) стало известно сегодня, 7 марта. По версии СКР, госпожа Чекалина «осуществила дробление бизнеса» по продаже фитнес-марафонов. Следствие утверждает, что с июля 2020 года по июль 2022-го она применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год, но получила доход «в существенно большем размере».

Валерия Чекалина (Lerchek) входит в пятерку самых популярных Instagram-блогеров (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На ее страницу подписаны 10,4 млн пользователей, на ее мужа — 4 млн.