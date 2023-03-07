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Коммерсантъ FM
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На блогеров-миллионников Чекалиных завели дело о неуплате налогов на 300 млн рублей

В отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных возбуждено уголовное дело об уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов на 300 млн руб. В их доме прошел обыск. Валерия Чекалина (Lerchek) входит в пятерку самых популярных Instagram-блогеров (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило дело по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). Как утверждает ведомство, госпожа Чекалина «осуществила дробление бизнеса» по продаже фитнес-марафонов.

Артем и Валерия Чекалины

Артем и Валерия Чекалины

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Артем и Валерия Чекалины

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным следствия, госпожа Чекалина с июля 2020-го по июль 2022 года применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год, но получила доход «в существенно большем размере» от реализации фитнес-марафонов. Как считает СКР, она не хотела переходить на общую систему налогообложения и «привлекала в качестве пособников супруга и иных лиц из числа их родственников». «Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной Валерии на расчетные счета, открытые на ИП данных лиц, чем незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей»,— говорится в сообщении СКР в Telegram.

Следователи проводят обыски и устанавливают причастность фигурантов дела к другим возможным экономическим преступлениям.

Валерия и Артем Чекалины — популярные блогеры. На их Instagram-страницы подписаны 10,4 млн и 4 млн пользователей соответственно. На Telegram-канал Lerchek подписано больше 691 тыс. пользователей. По данным «Медиалогии», Валерия Чекалина в январе занимала в рейтинге популярных Instagram-блогеров четвертое место.

Леонид Уварчев

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