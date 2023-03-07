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Коммерсантъ FM
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Reuters: Киев обсуждает с партнерами продление зерновой сделки

Украина ведет с партнерами онлайн-переговоры о расширении зерновой сделки, пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве страны. По информации агентства, поставки зерна с Москвой Киев не обсуждал.

«Ситуация с переговорами довольно сложная. Сейчас многое зависит не от нас, а от партнеров»,— рассказал собеседник агентства. По словам источника, в Киеве осознавали, что их украинские партнеры обсуждают условия сделки с российской стороной. Однако прямых переговоров по этому вопросу между Украиной и Россией не было.

Соглашение об экспорте зерна Россия и Украина заключили при содействии Турции и ООН летом 2022 года. Оно предполагает открытие портов Украины для вывоза зерна и устранение препятствий при экспорте российских удобрений и продовольствия.

Переговоры о продлении зерновой сделки должны были начаться в конце февраля, срок ее действия истекает 18 марта. К продлению и расширению соглашения призывали ООН и США. Российская сторона неоднократно критиковала реализацию зерновой сделки, в том числе из-за объема поставок зерна в бедные страны.

В ООН утверждали, что основной объем пшеницы в рамках зерновой сделки получали развивающиеся страны. В январе Минсельхоз Турции сообщил, что только 5,4% общего объема сельхозпродукции, вывезенной из портов Украины, доставлено бедным странам.

О том, продлит ли Россия соглашение об экспортном коридоре из Украины, — в материале «Ъ FM» «Зерновой сделке ставят новые условия».

Милена Костерева

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