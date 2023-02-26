WSJ: Северная Африка нарастила импорт нефтепродуктов из России

Страны Северной Африки резко увеличили объем импорта дизельного топлива и других нефтепродуктов из России на фоне сокращения закупок Европой. В Евросоюзе (ЕС) обеспокоены сложившейся ситуацией, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно данным, которые приводит WSJ, Марокко закупило 2 млн баррелей дизельного топлива из России за январь 2023 года. При этом за весь 2021 год страна закупила около 600 тыс. баррелей российского дизеля.

Тунис в 2021 году почти не покупал нефтепродукты. При этом в январе 2023 года он приобрел 2,8 млн баррелей нефтепродуктов из РФ, включая бензин, дизельное топливо, газойль. WSJ отмечает, что резкий рост закупок российского топлива наблюдается в Египте, Ливии и Алжире.

По данным аналитиков, Тунис и Марокко параллельно нарастили экспорт нефтепродуктов, в связи с чем в ЕС опасаются, что российское топливо не получится исключить из мировой экономики. Аналитики подчеркивают, что Северная Африка импортирует гораздо больше топлива, чем ей необходимо.

С 5 февраля 2023 года действует эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты. В феврале страны Европы также утвердили потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100 за баррель.

В 2021 году более половины всех морских поставок дизеля в ЕС и Великобританию шло из России. Но к декабрю 2022 года импорт российского дизеля странами ЕС упал примерно на 40% — его заменили поставки из Саудовской Аравии и Индии.

Лусине Баласян