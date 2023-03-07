Командир «Ахмата» Апты Алаудинов вернулся в зону боевых действий после отравления

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова командир спецподразделения «Ахмат» и замкомандира 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что вернулся в зону проведения специальной военной операции на Украине после перенесенной попытки отравления неизвестным веществом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров и Апты Алаудинов

Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова Рамзан Кадыров и Апты Алаудинов

Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

«Желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда мои бойцы находятся на передовой, себе позволить не могу. Лечиться будем на ходу»,— заявил господин Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»). Помощник Кадырова подчеркнул, что пока еще не полностью восстановился после попытки отравления.

О попытке отравления господина Алаудинова стало известно в середине февраля. Как сообщал тогда Рамзан Кадыров, командир «Ахмата» получил письмо, которое было пропитано отравляющим веществом. В результате также пострадали два его адъютанта. Апты Алаудинов был отправлен на лечение в одну из московских клиник.

Как стало известно «Ъ», представитель господина Алаудинова Денис Шапиро обратился в военную прокуратуру, настаивая, чтобы проверка, которая проводится по факту его отравления, была передана в центральный аппарат СКР. Господин Шапиро предполагает, что в действиях неизвестных преступников присутствуют признаки покушения на убийство.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «У отравления появились последствия».

Александр Кислов