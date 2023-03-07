Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Командир «Ахмата» Апты Алаудинов вернулся в зону боевых действий после отравления

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова командир спецподразделения «Ахмат» и замкомандира 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что вернулся в зону проведения специальной военной операции на Украине после перенесенной попытки отравления неизвестным веществом.

Рамзан Кадыров и Апты Алаудинов

Рамзан Кадыров и Апты Алаудинов

Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров и Апты Алаудинов

Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

«Желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда мои бойцы находятся на передовой, себе позволить не могу. Лечиться будем на ходу»,— заявил господин Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»). Помощник Кадырова подчеркнул, что пока еще не полностью восстановился после попытки отравления.

О попытке отравления господина Алаудинова стало известно в середине февраля. Как сообщал тогда Рамзан Кадыров, командир «Ахмата» получил письмо, которое было пропитано отравляющим веществом. В результате также пострадали два его адъютанта. Апты Алаудинов был отправлен на лечение в одну из московских клиник.

Как стало известно «Ъ», представитель господина Алаудинова Денис Шапиро обратился в военную прокуратуру, настаивая, чтобы проверка, которая проводится по факту его отравления, была передана в центральный аппарат СКР. Господин Шапиро предполагает, что в действиях неизвестных преступников присутствуют признаки покушения на убийство.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «У отравления появились последствия».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...