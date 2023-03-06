У отравления появились последствия

Как стало известно “Ъ”, Денис Шапиро — представитель заместителя командующего 2-м армейским корпусом ЛНР, Героя России и ЛНР генерал-майора Апты Алаудинова обратился в военную прокуратуру, настаивая, чтобы проверка, которая проводится по факту его отравления, была передана в центральный аппарат СКР. Генерал Алаудинов и его адъютанты оказались в госпитале после того, как вскрыли конверт с письмом-благодарностью защитникам Отечества, обработанным отравляющим веществом. Заявитель предполагает, что в действиях неизвестных преступников, связанных с украинской стороной, присутствуют признаки покушения на убийство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Шапиро и генерал Алаудинов (справа) рассчитывают, что в СКР восстановят обстоятельства письменного отравления

Фото: Коммерсантъ Адвокат Шапиро и генерал Алаудинов (справа) рассчитывают, что в СКР восстановят обстоятельства письменного отравления

Фото: Коммерсантъ

В заявлении, с которым к главному военному прокурору Валерию Петрову обратился адвокат Шапиро, говорится, что об отравлении Апты Алаудинова, заместителя командира 2-го армейского корпуса и командира спецназа «Ахмат», еще 13 февраля этого года сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, помощником которого является пострадавший.

Сам инцидент произошел 8 февраля, когда адъютант генерал-майора Алаудинова получил доставленный фельдъегерем конверт с письмом.

По данным “Ъ”, это было письмо, адресованное именно командиру «Ахмата», а его отправителем являлась 83-летняя жительница Ростовской области, которая хотела поблагодарить генерала и других участников СВО.

Отметим, что ежедневно в Донбасс приходят тысячи подобных посланий.

Адъютант, расписавшись за письмо, вскрыл его еще на улице, а затем отнес в помещение, где находились генерал Алаудинов и другие его помощники. Уже в комнате с закрытыми из-за сильного мороза окнами офицеры почувствовали резкий специфический запах. Апты Алаудинов тут же вымыл руки, прополоскал нос и горло. Так же поступили и его адъютанты, которые контактировали с конвертом. Позже они обратились в медицинский батальон с жалобами на кожный зуд, жар в теле, ломоту в суставах, отек слизистых оболочек, боль и жжение в области живота и судороги мышц.

К счастью для генерала и других пострадавших, по их словам, часть содержимого конверта, очевидно, выветрилась на улице, а самое главное — им вовремя оказали квалифицированную помощь. Благодаря удачному стечению обстоятельств один из медиков оказался профессиональным врачом-токсикологом. Все это помогло офицерам избежать тяжких последствий для здоровья. Позже пострадавших отправили на лечение в военный госпиталь в Москву. Сейчас генерал Алаудинов и его адъютанты завершили основное лечение и вернулись к исполнению своих должностных обязанностей в зоне СВО. По словам генерала, он чувствует себя нормально, но в боевых условиях долечиваться приходится буквально на ходу, так как оставить своих товарищей он не может.

Несмотря на то что с момента предполагаемого покушения прошел почти месяц, происшедшему до сих пор не дана юридическая оценка, а следовательно, не найдены ни исполнители, ни организаторы преступления.

Дело в том, что в силу определенных особенностей службы в зоне СВО первичные материалы, связанные с письмом, оказались в производстве дознавателей войсковой части, к которой приписаны генерал Алаудинов и его помощники. А ход разбирательству они не могут дать, так как для этого необходимо провести полноценное расследование, в том числе назначить экспертизы и получить их результаты.

В рамках обращения к главному военному прокурору Петрову адвокат Шапиро просит его передать материалы доследственной проверки в главное следственное управление СКР под личный контроль его председателя Александра Бастрыкина с тем, чтобы там приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») или более тяжкой части той же статьи.

Адвокат Шапиро отметил, что данное дело является для него особенным не только потому, что помощник главы Чеченской Республики Апты Алаудинов его хороший товарищ, но и в связи с тем, что в России впервые таким способом было совершено преступление в отношении военачальника. «Это тревожный прецедент,— отметил юрист.— Я уверен, что сотрудники военной прокуратуры и СКР установят заказчиков и исполнителей преступления, которые будут привлечены к ответу».

В ГВП от комментариев воздержались.

Николай Сергеев