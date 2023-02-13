Кадыров рассказал о попытке отравления его помощника Алаудинова

Помощника главы Чечни и командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова пытались отравить, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, 8 февраля господин Алаудинов получил письмо, которое было пропитано отравляющим веществом. В результате также пострадали его два адъютанта. Сейчас все они находятся в больнице в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Апты Алаудинов (справа) и Рамзан Кадыров

Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова Апты Алаудинов (справа) и Рамзан Кадыров

Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

«Восьмого февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом»,— написал господин Кадыров в своем Telegram-канале.

Сейчас Апты Алаудинов и его адъютанты находятся в одной из клиник Москвы, их здоровью ничего не угрожает. У них взяли биологические материалы для определения отравляющего вещества.

По факту попытки отравления ведется расследование, добавил Рамзан Кадыров. По его словам, «результаты уже есть». Господин Кадыров не сообщил каких-либо подробностей расследования.

Олеся Павленко