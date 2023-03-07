«Москву сегодня критикуют с обеих сторон»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян требует международного расследования инцидента в районе Нагорного Карабаха, в результате которого погибли пять человек. Также он просит ЕС и ОБСЕ направить в зону конфликта новую миссию. При этом российское Министерство обороны утверждает, что миротворцам удалось остановить боестолкновения. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин считает, что Москве все тяжелее лавировать между двумя враждующими странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него вновь обострилась до предела. Произошло это после того, как в результате боя на одной из проселочных дорог, соединяющих регион с Арменией, погибли пять человек — трое карабахских полицейских и двое азербайджанских военных.

Как и положено, стороны выдвигают прямо противоположные версии событий. Армяне утверждают, что азербайджанские военные устроили засаду, в которую попали сотрудники паспортно-визового управления МВД Нагорного Карабаха, трое из которых погибли, а один получил тяжелые ранения.

Азербайджанцы настаивают на том, что пресекли «незаконную попытку провоза военной техники, боеприпасов и личного состава» из Армении в Карабах. Судя по появившимся видеосвидетельствам, ближе к истине армянская версия — на съемках, оперативно предоставленных властями Карабаха, видны перемещения азербайджанских военных, и перемещения эти действительно напоминают действия диверсионной группы.

Как бы то ни было, один факт сомнений не вызывает — бой произошел в зоне ответственности российского миротворческого контингента. И это обстоятельство немедленно вызвало волну критики в адрес Москвы, причем как в Баку, так и в Ереване.

Армяне упрекают миротворцев в неспособности (или нежелании) прекратить блокаду Карабаха, фактически устроенную азербайджанцами. Именно из-за этой блокады, из-за установленных так называемыми «экологами» блок-постов жители Карабаха оказались в отчаянном положении.

В Баку недовольны тем, что миротворцы позволяют армянским силовикам передвигаться по проселочным дорогам в своей зоне ответственности, что открывает возможность для несанкционированного провоза в регион оружия. И вообще азербайджанцы считают, что российское командование слишком тесно взаимодействует с силовыми структурами сепаратистов.

В этой ситуации обе стороны стараются оказывать на Москву психологическое давление, но каждая по-своему. Баку умело пользуется тем, что Россия увязла на Украине и не может позволить себе открывать еще один фронт. И постепенно расшатывает границы, предпринимая силовые акции то в зоне ответственности миротворцев в Карабахе, то даже вне Карабаха, атакуя позиции на территории собственно Армении — союзницы Москвы, входящей в ОДКБ и теоретически находящейся под защитой этого военного блока.

Но на практике все получается иначе — Москве сейчас явно не до того, чтобы защищать своего союзника на Южном Кавказе, осложняя отношения не только с Азербайджаном, но и с гораздо более важным на сегодняшний день партнером — Турцией. В Баку это прекрасно понимают, и потому ведут себя столь смело, а иногда и дерзко, о чем свидетельствует та же блокада Нагорного Карабаха.

В Ереване сложившейся ситуацией недовольны и тоже пытаются повлиять на Москву, но иными методами, геополитическими. Команда армянского премьера Никола Пашиняна при каждом удобном случае показывает Кремлю, что в качестве главного посредника, защитника и спонсора может выбрать Запад. Неслучайно в последнее время Ереван резко усилил контакты с европейскими и американскими представителями, а пути выхода из конфликта с Азербайджаном все более охотно обсуждает не в Москве, а в Брюсселе.

Показательным стало то, что наиболее жестко в адрес России после обострения в Карабахе высказываются именно СМИ и Telegram-каналы, связанные с Николом Пашиняном и его командой. Впрочем, не факт, что эта тактика принесет успех. Не исключено, что реакция Кремля будет прямо противоположной — шантаж возможным уходом Армении на Запад вызовет только еще большее раздражение в отношении премьера республики, которого и так в Москве многие воспринимают скептически.

Но и для России, если пользоваться шахматными аналогиями, ситуация все больше напоминает цугцванг, когда каждый из возможных ходов только ухудшает позицию.

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