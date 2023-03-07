«Москву сегодня критикуют с обеих сторон»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян требует международного расследования инцидента в районе Нагорного Карабаха, в результате которого погибли пять человек. Также он просит ЕС и ОБСЕ направить в зону конфликта новую миссию. При этом российское Министерство обороны утверждает, что миротворцам удалось остановить боестолкновения. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин считает, что Москве все тяжелее лавировать между двумя враждующими странами.
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ
Ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него вновь обострилась до предела. Произошло это после того, как в результате боя на одной из проселочных дорог, соединяющих регион с Арменией, погибли пять человек — трое карабахских полицейских и двое азербайджанских военных.
Как и положено, стороны выдвигают прямо противоположные версии событий. Армяне утверждают, что азербайджанские военные устроили засаду, в которую попали сотрудники паспортно-визового управления МВД Нагорного Карабаха, трое из которых погибли, а один получил тяжелые ранения.
Азербайджанцы настаивают на том, что пресекли «незаконную попытку провоза военной техники, боеприпасов и личного состава» из Армении в Карабах. Судя по появившимся видеосвидетельствам, ближе к истине армянская версия — на съемках, оперативно предоставленных властями Карабаха, видны перемещения азербайджанских военных, и перемещения эти действительно напоминают действия диверсионной группы.
Как бы то ни было, один факт сомнений не вызывает — бой произошел в зоне ответственности российского миротворческого контингента. И это обстоятельство немедленно вызвало волну критики в адрес Москвы, причем как в Баку, так и в Ереване.
Армяне упрекают миротворцев в неспособности (или нежелании) прекратить блокаду Карабаха, фактически устроенную азербайджанцами. Именно из-за этой блокады, из-за установленных так называемыми «экологами» блок-постов жители Карабаха оказались в отчаянном положении.
В Баку недовольны тем, что миротворцы позволяют армянским силовикам передвигаться по проселочным дорогам в своей зоне ответственности, что открывает возможность для несанкционированного провоза в регион оружия. И вообще азербайджанцы считают, что российское командование слишком тесно взаимодействует с силовыми структурами сепаратистов.
В этой ситуации обе стороны стараются оказывать на Москву психологическое давление, но каждая по-своему. Баку умело пользуется тем, что Россия увязла на Украине и не может позволить себе открывать еще один фронт. И постепенно расшатывает границы, предпринимая силовые акции то в зоне ответственности миротворцев в Карабахе, то даже вне Карабаха, атакуя позиции на территории собственно Армении — союзницы Москвы, входящей в ОДКБ и теоретически находящейся под защитой этого военного блока.
Но на практике все получается иначе — Москве сейчас явно не до того, чтобы защищать своего союзника на Южном Кавказе, осложняя отношения не только с Азербайджаном, но и с гораздо более важным на сегодняшний день партнером — Турцией. В Баку это прекрасно понимают, и потому ведут себя столь смело, а иногда и дерзко, о чем свидетельствует та же блокада Нагорного Карабаха.
В Ереване сложившейся ситуацией недовольны и тоже пытаются повлиять на Москву, но иными методами, геополитическими. Команда армянского премьера Никола Пашиняна при каждом удобном случае показывает Кремлю, что в качестве главного посредника, защитника и спонсора может выбрать Запад. Неслучайно в последнее время Ереван резко усилил контакты с европейскими и американскими представителями, а пути выхода из конфликта с Азербайджаном все более охотно обсуждает не в Москве, а в Брюсселе.
Показательным стало то, что наиболее жестко в адрес России после обострения в Карабахе высказываются именно СМИ и Telegram-каналы, связанные с Николом Пашиняном и его командой. Впрочем, не факт, что эта тактика принесет успех. Не исключено, что реакция Кремля будет прямо противоположной — шантаж возможным уходом Армении на Запад вызовет только еще большее раздражение в отношении премьера республики, которого и так в Москве многие воспринимают скептически.
Но и для России, если пользоваться шахматными аналогиями, ситуация все больше напоминает цугцванг, когда каждый из возможных ходов только ухудшает позицию.
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