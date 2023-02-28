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Ереван призывают к ответу

Власти Азербайджана заверили Сергея Лаврова в готовности к посредничеству России

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Азербайджан с визитом, приуроченным к годовщине принятия 22 февраля прошлого года Декларации о союзническом взаимодействии. Ключевой темой для обсуждения стали перспективы нормализации азербайджано-армянских отношений. В Баку дали понять, что по-прежнему хотели бы видеть Москву ключевым посредником. А вот армянские власти, по словам Сергея Лаврова, пока не дают окончательного согласия на участие в новой трехсторонней встрече в Москве.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в МИД Азербайджана

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в МИД Азербайджана

Фото: Пресс-служба МИД России

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в МИД Азербайджана

Фото: Пресс-служба МИД России

Двухдневный визит в Баку Сергей Лавров начал со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Принимая гостя, господин Алиев затронул тему, которую не мог не затронуть. Он выразил надежду на то, что 2023 год с точки зрения отношений между Азербайджаном и Арменией окажется прорывным. «Во всяком случае, мы настроены позитивно и конструктивно работать с армянской стороной, с российской стороной в качестве нашего друга и соседа, с тем чтобы поскорее перевернуть эту страницу вражды и вернуть на Южный Кавказ мир»,— заключил он.

Указание на российскую сторону было не случайным. Напомним, в последние месяцы эксперты все чаще говорят о том, что роль Москвы в качестве посредника снижается. В частности, глава бакинского Центра исследований Южного Кавказа Фархад Маммадов напомнил «Ъ»: «Азербайджан удовлетворяют подходы Вашингтона и Брюсселя к мирному договору (с Арменией.— “Ъ”), который разрабатывается на основе пяти принципов, предложенных азербайджанской стороной весной прошлого года. Наряду с этим Баку считает проект мирного договора, разработанный в Москве, неприемлемым, так как он содержит пункт о так называемом статусе (Нагорного Карабаха.— “Ъ”), который должен быть определен в будущем. Азербайджан не собирается предоставлять "статус" армянам Карабаха».

Свои претензии есть и у Армении. В октябре прошлого года Ереван договорился с Брюсселем о размещении вдоль армяно-азербайджанской границы миссии наблюдателей ЕС. Она начала работу 20 февраля. Премьер Армении Никол Пашинян заверял, что миссия «будет способствовать региональной стабильности и миру». Во вторник спикер армянского парламента Ален Симонян дал понять, что обращение к ЕС стало следствием отсутствия необходимых шагов со стороны РФ. «Вопрос в том, что Россия должна была решить эту проблему. Они являлись гарантом обеспечения нашей безопасности, территориальной целостности. Здесь стоит российская военная база. И наши двусторонние соглашения были направлены именно на эту ситуацию. А где вы, почему не участвовали более активно? Если не можете, то надо об этом публично заявить, сесть, вместе обсудить и найти выходы из ситуации»,— заявил политик.

Сергей Лавров с такой трактовкой явно не согласен. «Мы видим, как Евросоюз откровенно злоупотребляет своими отношениями с Арменией, с Азербайджаном, в том числе продавливает вызывающую серьезные сомнения с точки зрения легитимности миссию на территории Армении»,— заявил он на пресс-конференции в Баку. Министр подчеркнул, что эта миссия вызывает много вопросов, в том числе с точки зрения ее функций, мандата, продолжительности.

При этом господин Лавров рассказал, на каких двух столпах основывается Россия в своей посреднической деятельности.

  • Первый — «не навреди».
  • Второй — принцип содействия «взаимовыгодному и взаимоуважительному сотрудничеству», которое бы опиралось на договоренности трех лидеров — Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина.

«Далеко не все игроки, прежде всего те, которые расположены вдалеке от Южного Кавказа, руководствуются такими же принципами»,— подчеркнул министр.

Почему миссия из Евросоюза обеспокоила Москву еще до приезда в Армению

Так или иначе, будущее роли Москвы в процессе урегулирования пока остается туманным. «Активная фаза работы (над мирным договором.— “Ъ”) началась в октябре 2022 года. И за этот относительно небольшой период времени мы наблюдали различные препоны, которые армянская сторона постоянно делала по данному процессу,— поделился с журналистами во вторник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.— Потом мы стали свидетелями иных сюрпризов: в конце декабря, буквально за день до заранее согласованной очной встречи в Москве для проведения третьего раунда переговоров по тексту мирного соглашения, армянская сторона бойкотировала (встречу.— “Ъ”) и отказалась участвовать в данном формате». В армянском МИДе между тем ранее утверждали, что заранее уведомили российскую сторону о просьбе перенести встречу — из-за «гуманитарного кризиса, вызванного незаконной блокадой Азербайджаном Лачинского коридора».

Во вторник Сергей Лавров подтвердил, что Москва по-прежнему стремится организовать очередной раунд переговоров по проекту мирного договора.

«Азербайджанская сторона к этому готова. Армянская сторона сказала, что тоже не возражает, но окончательного согласия она пока не дает»,— добавил он. А после этого министр произнес фразу, которая была явным предупреждающим сигналом Еревану: «Не думаю, что мы будем слишком настойчиво предлагать свои услуги».

Анастасия Домбицкая, Баку; Павел Тарасенко

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