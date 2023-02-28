Ереван призывают к ответу

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Азербайджан с визитом, приуроченным к годовщине принятия 22 февраля прошлого года Декларации о союзническом взаимодействии. Ключевой темой для обсуждения стали перспективы нормализации азербайджано-армянских отношений. В Баку дали понять, что по-прежнему хотели бы видеть Москву ключевым посредником. А вот армянские власти, по словам Сергея Лаврова, пока не дают окончательного согласия на участие в новой трехсторонней встрече в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в МИД Азербайджана

Фото: Пресс-служба МИД России Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в МИД Азербайджана

Фото: Пресс-служба МИД России

Двухдневный визит в Баку Сергей Лавров начал со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Принимая гостя, господин Алиев затронул тему, которую не мог не затронуть. Он выразил надежду на то, что 2023 год с точки зрения отношений между Азербайджаном и Арменией окажется прорывным. «Во всяком случае, мы настроены позитивно и конструктивно работать с армянской стороной, с российской стороной в качестве нашего друга и соседа, с тем чтобы поскорее перевернуть эту страницу вражды и вернуть на Южный Кавказ мир»,— заключил он.

Указание на российскую сторону было не случайным. Напомним, в последние месяцы эксперты все чаще говорят о том, что роль Москвы в качестве посредника снижается. В частности, глава бакинского Центра исследований Южного Кавказа Фархад Маммадов напомнил «Ъ»: «Азербайджан удовлетворяют подходы Вашингтона и Брюсселя к мирному договору (с Арменией.— “Ъ”), который разрабатывается на основе пяти принципов, предложенных азербайджанской стороной весной прошлого года. Наряду с этим Баку считает проект мирного договора, разработанный в Москве, неприемлемым, так как он содержит пункт о так называемом статусе (Нагорного Карабаха.— “Ъ”), который должен быть определен в будущем. Азербайджан не собирается предоставлять "статус" армянам Карабаха».

Свои претензии есть и у Армении. В октябре прошлого года Ереван договорился с Брюсселем о размещении вдоль армяно-азербайджанской границы миссии наблюдателей ЕС. Она начала работу 20 февраля. Премьер Армении Никол Пашинян заверял, что миссия «будет способствовать региональной стабильности и миру». Во вторник спикер армянского парламента Ален Симонян дал понять, что обращение к ЕС стало следствием отсутствия необходимых шагов со стороны РФ. «Вопрос в том, что Россия должна была решить эту проблему. Они являлись гарантом обеспечения нашей безопасности, территориальной целостности. Здесь стоит российская военная база. И наши двусторонние соглашения были направлены именно на эту ситуацию. А где вы, почему не участвовали более активно? Если не можете, то надо об этом публично заявить, сесть, вместе обсудить и найти выходы из ситуации»,— заявил политик.

Сергей Лавров с такой трактовкой явно не согласен. «Мы видим, как Евросоюз откровенно злоупотребляет своими отношениями с Арменией, с Азербайджаном, в том числе продавливает вызывающую серьезные сомнения с точки зрения легитимности миссию на территории Армении»,— заявил он на пресс-конференции в Баку. Министр подчеркнул, что эта миссия вызывает много вопросов, в том числе с точки зрения ее функций, мандата, продолжительности.

При этом господин Лавров рассказал, на каких двух столпах основывается Россия в своей посреднической деятельности.

Первый — «не навреди».

Второй — принцип содействия «взаимовыгодному и взаимоуважительному сотрудничеству», которое бы опиралось на договоренности трех лидеров — Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина.

«Далеко не все игроки, прежде всего те, которые расположены вдалеке от Южного Кавказа, руководствуются такими же принципами»,— подчеркнул министр.

Так или иначе, будущее роли Москвы в процессе урегулирования пока остается туманным. «Активная фаза работы (над мирным договором.— “Ъ”) началась в октябре 2022 года. И за этот относительно небольшой период времени мы наблюдали различные препоны, которые армянская сторона постоянно делала по данному процессу,— поделился с журналистами во вторник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.— Потом мы стали свидетелями иных сюрпризов: в конце декабря, буквально за день до заранее согласованной очной встречи в Москве для проведения третьего раунда переговоров по тексту мирного соглашения, армянская сторона бойкотировала (встречу.— “Ъ”) и отказалась участвовать в данном формате». В армянском МИДе между тем ранее утверждали, что заранее уведомили российскую сторону о просьбе перенести встречу — из-за «гуманитарного кризиса, вызванного незаконной блокадой Азербайджаном Лачинского коридора».

Во вторник Сергей Лавров подтвердил, что Москва по-прежнему стремится организовать очередной раунд переговоров по проекту мирного договора.

«Азербайджанская сторона к этому готова. Армянская сторона сказала, что тоже не возражает, но окончательного согласия она пока не дает»,— добавил он. А после этого министр произнес фразу, которая была явным предупреждающим сигналом Еревану: «Не думаю, что мы будем слишком настойчиво предлагать свои услуги».

Анастасия Домбицкая, Баку; Павел Тарасенко