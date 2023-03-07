«Никто впрямую угрожать не будет»

Воронежское региональное отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» сменило руководство. Новым его главой стал депутат Государственной думы и соратник сопредседателя партии Захара Прилепина Дмитрий Кузнецов. Руководивший отделением последние два года политтехнолог Сергей Борисов признается, что не справился с бюрократической работой, и отмечает общий кризис оппозиционных партий. Собеседники «Ъ-Черноземье» в реготделении предположили, что господин Кузнецов в чужом регионе будет выполнять номинальную работу, а реальное руководство возьмет на себя известный воронежский политик Артем Рымарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В руководстве воронежского отделения СРЗП один сподвижник Захара Прилепина (на фото) сменил другого

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В руководстве воронежского отделения СРЗП один сподвижник Захара Прилепина (на фото) сменил другого

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В субботу, 4 марта, состоялась конференция регионального отделения социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) в Воронежской области. На ней единогласно был избран новый председатель совета реготделения — им стал депутат Госдумы РФ и член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов.

Как сообщили в партии, в качестве приоритетных задач своей работы на посту председателя новый руководитель выделил помощь мобилизованным и членам их семей. Дмитрий Кузнецов родился 5 марта 1975 года в Москве. В 1997 году окончил биологический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В 1997—2001 годах господин Кузнецов работал продюсером Московского Дворца молодежи (МДМ) и продюсерского центра «Медиастар», в 2019 году стал координатором проекта «Добровольцы культуры» Общероссийского народного фронта. На последних выборах в Госдуму он прошел по партийному списку, заняв место писателя и сопредседателя СРЗП Захара Прилепина, который отказался от мандата.

Дмитрий Кузнецов является соучредителем фестиваля «Русское лето», который неоднократно проводился в столице Черноземья, а в парламенте представляет Воронежскую и Рязанскую области.

С марта 2021 года воронежское реготделение СРЗП возглавлял политтехнолог Сергей Борисов. После объединения «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России» воронежское отделение «попало под опеку» основателя «За правду» Захара Прилепина, который и инициировал смену руководства два года назад. За это время заметной активности отделение не проявляло.

Сергей Борисов констатирует общий политический кризис, связанный с тем, что оппозиционные партии не могут нарастить влияние даже на муниципальном уровне. «Система не предполагает наличия свободных политических радикалов и политической борьбы. Любая попытка претендовать на властные полномочия всячески пресекается. Для этого полно методов. Конечно, никто впрямую угрожать не будет, юридических способов достаточно. Вам просто не дадут зарегистрировать кандидата на местных выборах»,— рассказал «Ъ-Черноземье» политик. Он отметил, что партийное отделение в связи со сложившейся ситуацией сосредоточилось на нескольких проектах — например, на конфликте в Борисоглебске, где местные чиновники благодаря активистам партии стали фигурантами нескольких уголовных дел, а также на спорном строительстве свинокомплекса компанией «Агроэко» в селе Осетровка Верхнемамонского района.

Господин Борисов констатировал наличие сложных взаимоотношений внутри реготделения, в том числе между партийцами, которые не понимают, «для чего вообще нужна организация», и «не ведут даже собственных соцсетей»:

«Я придерживаюсь позиции, что членом партии должен быть человек, который что-то реальное для нее делает. Членство в отделении — это привилегия, а не фанклуб. Не все с этим согласны, к сожалению».

«К тому же партийная жизнь требует серьезных бюрократических усилий. Я к этому, честно говоря, был не готов. Нужно постоянно готовить бумаги, протоколы, что не сказывается на политическом потенциале структуры, но требует много усилий. Мне кажется, что порой терялось понимание, ради чего существует партия. Ради протоколов что ли?» — размышляет политик. Современную политическую жизнь он сравнил с устройством крупной коммерческой корпорации, в которой должен быть большой штат юристов.

Собеседники «Ъ-Черноземье» в партии говорят, что смена Сергея Борисова на посту главы реготделения была ожидаема. По их мнению, он не смог выстроить организационную работу. На выборах прошлой осенью кандидаты СРЗП выдвинулись только в одном из районов Воронежской области. «Он выборами вообще не занимался, не нашел общий язык со многими активистами в районах области, поэтому были претензии со стороны федерального руководства»,— считает один из собеседников «Ъ-Черноземье».

Другой источник «Ъ-Черноземье» в партии так прокомментировал смену господина Борисова на «варяга»: «Такие эксперименты происходят не впервые. Да, у нас неместных не любят, но посмотрим, как этот впишется». По мнению собеседников «Ъ-Черноземье», роль господина Кузнецова будет номинальной и сведется к представительским функциям. «Скорее всего, к реанимации партийной структуры привлекут бывшего руководителя отделения, депутата городской думы Воронежа Артема Рымаря. Он сохранил хорошие отношения с основным партийным активом. Вряд ли Сергей Борисов теперь будет ему мешать, хотя он и остался в совете партячейки»,– пояснил один из собеседников «Ъ-Черноземье».

Связаться с Дмитрием Кузнецовым и его помощниками «Ъ-Черноземье» оперативно не удалось.

Артем Рымарь сообщил вчера «Ъ-Черноземье», что не присутствовал на конференции, но положительно охарактеризовал нового руководителя, с которым «был знаком ранее». «У нас ушли многие районные кадры. Кузнецову предстоит вернуть их и выстраивать с ними работу и диалог. Если понадобится, я готов помогать новому руководителю отделения»,— заверил депутат.

Сергей Борисов назвал господина Рымаря человеком «с большими перспективами», которому нынешняя политическая система «не дает раскрыться».

Сергей Толмачев, Андрей Цветков