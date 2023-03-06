Глава Chevron рассказал о трудностях, возникших после введения потолка цены на российские нефтепродукты

Последствия от введения потолка цен на российские нефтепродукты создали напряженность на рынке нефти и сопутствующей логистики, они стали уязвимыми для любых неожиданных перебоев с поставками. Об этом заявил главный исполнительный директор американской энергетической компании Chevron Майкл Вирт во время выступлении на энергетической конференции CERAWeek.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майкл Вирт

Фото: David Swanson/File Photo, Reuters Майкл Вирт

Фото: David Swanson/File Photo, Reuters

По его словам, российские нефтепродукты все еще попадают на рынок, но по другим ценам, поскольку теперь судам приходится их доставлять на большие расстояния, в страны, которые не ввели санкции. «Там не так много оборотных мощностей, не так много складских мощностей»,— отметил господин Вирт (цитата по Reuters). «Теперь существует много ограничений … неожиданное событие сегодня повлияло бы на существующее равновесие»,— прокомментировал глава Chevron создавшуюся ситуацию.

5 декабря вступило в силу эмбарго на российскую нефть, был установлен потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. 5 февраля вступили в силу ограничения со стороны Евросоюза, G7 и Австралии в отношении нефтепродуктов из России. С 1 февраля вступили в силу ответные меры России в связи с введением потолка цен на нефть.

Мария Федотова